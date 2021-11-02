Вкластися в нерухомість чи купити крипту? Експерти розповіли, куди краще інвестувати гроші

Отримувати в Україні пасивний дохід реально, але з його допомогою перекрити зростання цін цього року дуже складно. Фокус розібрався, куди краще вкладати гроші: депозити, ОВДП, нерухомість, акції, крипта?

За оцінками НБУ, зростання споживчих цін в Україні у вересні прискорилося до 11% у річному вимірі. Більше того, в діапазоні 10–11% показник інфляції знаходиться вже кілька місяців. У Нацбанку пояснюють, що вересень та жовтень — час традиційного піку цін. За підсумками року НБУ очікує на інфляцію 9,6%. На повернення показника до цільового діапазону близько 5% регулятор розраховує лише до кінця 2022 року. В цих умовах захистити і примножити накопичення стає архіважким завданням.

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Скромні ставки. Чому депозити у гривні не радують

Банківські термінові вклади — найпоширеніший і зрозуміліший напрямок для збереження коштів та отримання прибутковості. Гривневі депозити зазвичай радували високими ставками — ще рік тому сягали 12% річних. Проте 2021-го цей інструмент не виправдав очікування вкладників.

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"Сьогодні річні темпи інфляції суттєво випереджають середні ставки за гривневими депозитами, а доларовий депозит уже давно не відображає доларову інфляцію, – каже Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club. – І це без урахування податків, які стягуються із прибутку". Нагадаємо, доходи за депозитами громадян оподатковуються на доходи фізосіб (ПДФО) за ставкою 18% та військовим збором 1,5%. Тож реальна середня ставка за депозитами нижча. Наприкінці жовтня це 8,7% річних (індекс UIRD для вкладу на 12 місяців).

"У 2020 році на тлі коронакризи та високої невизначеності домогосподарства були схильні до заощадження коштів та наростили депозити на 27%. А з середини 2021 року почали скорочувати свої вклади у банках", — розповідає Ігор Дейсан, старший аналітик Центру макроекономічного моделювання Київської школи економіки. Цю тенденцію експерт пояснює впливом прискорення споживчої інфляції на реальні доходи населення, збільшенням кількості подорожей після тривалих карантинних обмежень та низькими ставками за депозитами.

[ + – ] Динаміка ставок за депозитами у гривні у 2021 році за місяцями Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

Втім, банки, з огляду на інфляцію та слабкий приплив нових вкладів, найближчим часом можуть підняти ставки.

"В Україні спостерігаються ознаки пожвавлення кредитування, потреба у додатковому ресурсі може змусити банки дещо підняти відсоткові ставки", — вважає Ігор Дейсан. Якщо ж ефективна прибутковість за депозитами збережеться на нинішньому рівні, то з урахуванням інфляційного прогнозу НБУ, про який йшлося вище, обійти інфляцію гривневі вклади зможуть не раніше кінця 2022 року.

Смак облігацій: ставки по ОВДП

Для інвестицій українці все частіше обирають облігації внутрішньої держпозики (ОВДП), які порівняно з депозитами виглядають привабливішими.

"По-перше, ставки по ОВДП становлять 10–12%, чого практично немає на ринку депозитів. По-друге, дохід інвестора не оподатковується ПДФО на відміну від банківських вкладів. Також ОВДП гарантує сама держава незалежно від розміру вкладень, тоді як гарантії Фонди гарантування вкладів фізосіб поширюються лише на суми до 200 тис. грн", — зазначає Володимир Данилін, юрист ЮКК "Де-юре".

Андрій Шевчишин додає, що ОВДП, на відміну від депозиту, — більш гнучкий та спекулятивний інструмент. "Завдяки високій ліквідності після купівлі ОВДП у власника майже завжди є можливість продати облігації з дисконтом на фондовому ринку", — підсумовує експерт.

[ + – ] Володимир Данилін, юрист ЮКК "Де-юре": НБУ дозволив українським торговцям цінними паперами купувати акції на закордонних майданчиках

За оцінкою Григорія Овчаренка, який управляє локальними активами групи ICU, ОВДП в Україні стали другим за популярністю фінансовим інструментом після банківських депозитів — обсяг вкладень фізосіб у держоблігації за 2021 рік майже подвоївся, досягнувши 21 млрд грн.

"Поточні ставки прибутковості роблять цей інструмент найбільш привабливим для локальних та західних інвесторів. Зниження тарифів та мінімальної суми інвестування (від 50 тис. грн) перетворило ОВДП з інструменту приватного банкінгу на продукт для масового інвестора", — коментує Овчаренко.

Популяризації ОВДП сприяє цифровізація. Як зазначає Данилін, деякі учасники ринку вже надають або анонсують найближчим часом можливість віддаленого відкриття рахунку для інвестування в ОВДП через укладання договору з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП).

Акції – у продажу. До якого брокера звернутися для інвестицій?

Вкладення в акції на відміну від ОВДП залишаються для українських громадян незвіданим океаном. Однак тут відкриваються цікаві можливості для інвестицій, зокрема, якщо йдеться про купівлю акцій іноземних компаній.

"Найкраще скористатися відомою компанією-брокером, наприклад Interactive Brokers. Найбільш очевидним варіантом виглядає купівля відомих акцій — Apple, Google, Tesla, але в такому випадку портфель не буде диверсифікованим. Тому інвесторам-початківцям краще купити акції індексного фонду, який складається з тих самих акцій та певного фондового індексу (наприклад S&P500)", — радить Інна Звягінцева, аналітикиня інвесткомпанії Adamant Capital.

[ + – ] Інна Звягінцева, аналітикиня інвесткомпанії Adamant Capital: Для інвестицій в акції підійде індексний фонд

За її словами, найкращі результати під час інвестування в акції дає довгострокова стратегія на кілька років. Директор департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку Антон Коваленко рекомендує інвестору уникати короткострокових спекуляцій, розраховувати на інвестиційний обрій понад один рік та вкладати в акції близько 10% від обсягу своїх інвестиційних коштів.

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На відміну від гарантованого, відносно невеликого доходу за депозитами та ОВДП, акції можуть завдати інвестору як великого виграшу, так і великих втрат. Наприклад, за 2020 рік акції Tesla зросли на 740%. 21 жовтня 2021 року вони торгуються ціною близько $890. А за прогнозами інвестфонду Ark Invest, до 2025-го їхня вартість може підскочити до $3 тис. Проте навіть акції провідних компаній не застраховані від обвалу. Наприклад, у лютому лише за один день акції тієї ж Tesla просіли на 20%.

У перспективі можливостей для інвестицій у акції буде більше.

"Нещодавно НБУ дозволив українським торговцям цінними паперами, зокрема банкам, виконувати замовлення клієнтів на глобальних торгових майданчиках. Цей крок значно полегшив українцям процес інвестування. Адже завдання щодо обрання надійного субброкера тепер покладається на українського торговця-посередника", — каже Антон Коваленко. За його словами, зараз таку послугу надає своїм клієнтам лише ОТП Банк. Проте, як зазначає Володимир Данилін, щонайменше ще два банки заявили про те, що восени 2021 року відкриють для своїх клієнтів доступ на американський ринок цінних паперів.

Інвестиції у нерухомість. Вигідні метри

Цієї осені підприємець Андрій Іваненко продав успадковану дачу під Києвом. Виручені гроші, додавши власні заощадження, одразу ж вклав у купівлю квартири у столиці. "Гроші мають працювати, а не лежати просто так", — пояснює бізнесмен. Оскільки його родина житлом забезпечена, нову квартиру Іваненко розглядає як спосіб заощадження коштів та джерело додаткового доходу від здачі в оренду.

Більшість українців вважають інвестування в нерухомість одним із найзаповітніших бажань.

"Важливо розуміти, що хочеться отримати на виході інвестпроекту: пасивний дохід від здачі в оренду, швидкий, відносно невеликий дохід без додаткових вкладень від продажу на фінальному етапі будівництва або максимальний прибуток за умови додаткових вкладень у дизайн, ремонт та меблювання", — говорить Ірина Луханіна, директорка АН Best&Seller.

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За її словами, купівля на ранніх етапах будівництва та продаж на фінальному обіцяє прибутковість від 20 до 45%, а якщо вкластися в ремонт, то всі 60–80%. Богдан Маковецький, столичний рієлтор, радить інвесторам купувати однокімнатні квартири за півтора-два роки до здачі будинку в експлуатацію. Прибутковість за умови перепродажу квартири у такому разі становитиме 30–40%.

"У ліквідних форматах, таких як міні-місто, екокомплекс, поліфункціональний квартал у сегменті комфорт+, можна розраховувати в середньому на плюс 25–35% за цикл будівництва, а у багатофункціональних сервісних житлових комплексах у бізнес-сегменті – на плюс 35–40%", — продовжує Вікторія Берещак, експертка ринку нерухомості. Тобто у разі своєчасної здачі будинку в експлуатацію прибутковість може скласти 15–25% річних, що помітно перевищує ставки за депозитами.

[ + – ] Динаміка щомісячного доходу від здачі в оренду квартири у Києві Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

Орендний бізнес – гра довга. Як зазначає Луханіна, окупність за умови подальшої здачі квартир в оренду становить 10-15 років, комерційних приміщень — сім-десять років. Однак у популярних нових об'єктах Києва та міст-мільйонників в інфраструктурно розвинених районах квартира може окупитися з лишком і протягом шести-восьми років. Далі чистий прибуток від здачі в оренду.

Ще є крипта. Як правильно інвестувати у криптовалюту?

Киянин Олексій Сахно кілька років заробляв на купівлі та продажі криптовалют на біржі. Намагаючись купити дешевше та продати дорожче, він часто вгадував тренди та залишався у виграші. Проте траплялися великі провали. Процес перетворився на азартну гру, яка забирала багато часу та сил. У результаті Сахно вивів гроші з криптовалют і вклався в кілька квартир. "Я просто хочу спати спокійно, а не відслідковувати котирування у режимі 24/7", — пояснює свої мотиви інвестор.

[ + – ] ВЕЛИКИЙ КУШ. Торгівля криптовалютами – величезний ризик. Якщо купити на зниженні ціни, а продати на піку зростання можна отримати високий дохід

Інвестиції в криптовалюти можуть бути високоприбутковими, проте високі ризики триматимуть інвестора у постійній напрузі.

"Криптовалюти фактично нічим не підкріплюються, їх стрімкі злети та падіння часто залежать від новин. Крім того, інвестиції важко захистити від протиправних дій — прецеденти злому криптобірж непоодинокі", — попереджає Володимир Данилін. Він вважає, що інвестувати у криптовалюти варто лише тим, хто орієнтується на цьому ринку на рівні професійного гравця.

[ + – ] Динаміка вартості основних криптовалют із капіталізації на початок місяця 2021 року Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

"Криптовалюти є високоспекулятивним інструментом з високою волатильністю, — продовжує Інна Звягінцева. — Але якщо є бажання спробувати, варто вибрати надійну біржу за рекомендацією та ліквідну відому криптовалюту (біткоїн, етеріум)".

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Банківські вклади, ОВДП, золото, нерухомість. Як і куди краще вкласти гроші?

Всі опитані Фокусом експерти попереджають про те, що в крипту в жодному разі не можна інвестувати всі свої гроші.

"Вкладайте в криптовалюти тільки ті суми, які готові втратити, — радить інвесторам-початківцям Андрій Шевчишин. — Виділіть 5%, а для найагресивнішої стратегії — не більше 10% від загального обсягу запланованих інвестицій. І працюйте тільки з топовими криптовалютами та біржами".

Як правильно інвестувати у криптовалюту

Експерт радить інвестувати у топ-20 криптовалют за капіталізацією, спекулювати невеликими сумами з валютами третього-п'ятого десятка, а від торгівлі криптою з рейтингом капіталізації нижче 50 утриматися через ризик втратити більшу частину вкладень.

Проте, якщо витягти щасливий квиток, потенційні прибутки від таких вкладень можуть у рази перевищити будь-які інвестиційні інструменти, що доступні на ринку.