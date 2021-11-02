Вложиться в недвижимость или купить крипту? Эксперты рассказали, куда лучше инвестировать деньги

Получать в Украине пассивный доход реально, но перекрыть с его помощью рост цен в этом году очень сложно. Фокус разобрался, куда лучше всего вкладывать деньги: депозиты, ОВГЗ, недвижимость, акции, крипта?

По оценкам НБУ, рост потребительских цен в Украине в сентябре ускорился до 11% в годовом измерении. Более того, в диапазоне 10–11% показатель инфляции находится уже несколько месяцев. В Нацбанке объясняют, что сентябрь и октябрь — время традиционного пика цен. По итогам года НБУ ожидает инфляцию 9,6%. На возвращение показателя к целевому диапазону около 5% регулятор рассчитывает только к концу 2022 года. В этих условиях защитить и приумножить накопления становится архисложной задачей.

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Скромные ставки. Почему депозиты в гривне не радуют

Банковские срочные вклады — самое распространенное и понятное направление для сохранения средств и получения доходности. Гривневые депозиты обычно радовали высокими ставками — еще год назад достигали 12% годовых. Однако в ­2021-м этот инструмент не оправдал ожидания вкладчиков.

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"Сегодня годовые темпы инфляции существенно опережают средние ставки по гривневым депозитам, а долларовый депозит уже давно не отражает долларовую инфляцию, — говорит Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club. — И это без учета налогов, которые взимаются с прибыли". Напомним, доходы по депозитам граждан облагаются налогом на доходы физлиц (НДФЛ) по ставке 18% и военным сбором 1,5%. Так что реальная средняя ставка по депозитам ниже. В конце октября это 8,7% годовых (индекс UIRD для вклада на 12 месяцев).

"В 2020 году на фоне коронакризиса и высокой неопределенности домохозяйства были склонны к сбережению средств и нарастили депозиты на 27%. А с середины 2021 года начали сокращать свои вклады в банках", — рассказывает Игорь Дейсан, старший аналитик Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики. Эту тенденцию эксперт объясняет влиянием ускорения потребительской инфляции на реальные доходы населения, увеличением количества путешествий после длительных карантинных ограничений, а также низкими ставками по депозитам.

[ + – ] Динамика ставок по депозитам в гривне в 2021 году по месяцам Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Впрочем, банки, оглядываясь на инфляцию и слабый приток новых вкладов, в ближайшее время могут приподнять ставки.

"В Украине наблюдаются признаки оживления кредитования, потребность в дополнительном ресурсе может заставить банки несколько поднять процентные ставки", — считает Игорь Дейсан. Если же эффективная доходность по депозитам сохранится на нынешнем уровне, то с учетом инфляционного прогноза НБУ, о котором речь шла выше, обойти инфляцию гривневые вклады смогут не ранее конца 2022 года.

Вкус облигаций: ставки по ОВГЗ

Для инвестиций украинцы все чаще выбирают облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), которые по сравнению с депозитами выглядят привлекательнее.

"Во-первых, ставки по ОВГЗ составляют 10–12%, чего практически нет на рынке депозитов. Во-вторых, доход инвестора не облагается НДФЛ в отличие от банковских вкладов. Также ОВГЗ гарантирует само государство вне зависимости от размера вложений, тогда как гарантии Фонда гарантирования вкладов физлиц распространяются только на суммы до 200 тыс. грн", — отмечает Владимир Данилин, юрист ЮКК "Де-юре".

Андрей Шевчишин добавляет, что ОВГЗ, в отличие от депозита, — более гибкий и спекулятивный инструмент. "Благодаря высокой ликвидности после покупки ОВГЗ у держателя почти всегда есть возможность продать облигации с дисконтом на фондовом рынке", — заключает эксперт.

[ + – ] Владимир Данилин, юрист ЮКК "Де-юре": НБУ разрешил украинским торговцам ценными бумагами приобретать акции на зарубежных площадках

По оценке Григория Овчаренко, управляющего локальными активами группы ICU, ОВГЗ в Украине стали вторым по популярности финансовым инструментом после банковских депозитов — объем вложений физлиц в гособлигации за 2021 год почти удвоился, достигнув 21 млрд грн.

"Текущие ставки доходности делают этот инструмент наиболее привлекательным для локальных и западных инвесторов. Снижение тарифов и минимальной суммы инвестирования (от 50 тыс. грн) превратило ОВГЗ из инструмента приватного банкинга в продукт для массового инвестора", — комментирует Овчаренко.

Популяризации ОВГЗ способствует цифровизация. Как отмечает Данилин, некоторые участники рынка уже предоставляют или анонсируют на ближайшее время возможность удаленного открытия счета для инвестирования в ОВГЗ через заключение договора с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Акции — в продаже. К какому брокеру обратиться для инвестиций?

Вложения в акции, в отличие от ОВГЗ, остаются для украинских граждан неизведанным океаном. Однако здесь открываются интересные возможности для инвестиций, в том числе если речь идет о покупке акций иностранных компаний.

"Лучше всего воспользоваться известной компанией-брокером, например Interactive Brokers. Наиболее очевидным вариантом выглядит покупка известных акций — Apple, Google, Tesla, но в таком случае портфель не будет диверсифицированным. Поэтому начинающим инвесторам лучше купить акции индексного фонда, который состоит из тех же акций и определенного фондового индекса (например S&P500)", — советует Инна Звягинцева, аналитик инвесткомпании Adamant Capital.

[ + – ] Инна Звягинцева, аналитик инвесткомпании Adamant Capital: Для инвестиций в акции подойдет индексный фонд

По ее словам, лучшие результаты при инвестировании в акции дает долгосрочная стратегия на несколько лет. Директор департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка Антон Коваленко рекомендует инвестору избегать краткосрочных спекуляций, рассчитывать на инвестиционный горизонт свыше одного года и вкладывать в акции около 10% от объема своих инвестиционных средств.

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В отличие от гарантированного относительно небольшого дохода по депозитам и ОВГЗ, акции могут принести инвестору как большой выигрыш, так и крупные потери. Например, за 2020 год акции Tesla выросли на 740%. 21 октября 2021 года они торгуются по цене около $890. А по прогнозам инвестфонда Ark Invest, к 2025-му их стоимость может подскочить до $3 тыс. Однако даже акции ведущих компаний не застрахованы от обвала. Например, в феврале только за один день акции той же Tesla просели на 20%.

В перспективе возможностей для инвестиций в акции будет больше.

"Недавно НБУ разрешил украинским торговцам ценными бумагами, в том числе банкам, выполнять заказы клиентов на глобальных торговых площадках. Этот шаг значительно облегчил украинцам процесс инвестирования. Ведь задача по избранию надежного субброкера теперь возлагается на украинского торговца-посредника", — говорит Антон Коваленко. По его словам, сейчас такую услугу предоставляет своим клиентам только ОТП Банк. Однако, как отмечает Владимир Данилин, минимум еще два банка заявили о том, что осенью 2021 года откроют для своих клиентов доступ на американский рынок ценных бумаг.

Инвестиции в недвижимость. Выгодные метры

Нынешней осенью предприниматель Андрей Иваненко продал доставшуюся в наследство дачу под Киевом. Вырученные деньги, добавив собственные сбережения, сразу же вложил в покупку квартиры в столице. "Деньги должны работать, а не лежать просто так", — объясняет бизнесмен. Так как его семья жильем обеспечена, новую квартиру Иваненко рассматривает как способ сбережения средств и источник дополнительного дохода от сдачи в аренду.

Большинство украинцев считают инвестирование в недвижимость одним из заветных желаний.

"Важно понимать, что хочется получить на выходе инвестпроекта: пассивный доход от сдачи в аренду, быстрый, относительно небольшой доход без дополнительных вложений от продажи на заключительном этапе строительства или максимальную прибыль при условии дополнительных вложений в дизайн, ремонт и меблировку", — говорит Ирина Луханина, директор АН Best&Seller.

[ + – ] МЕТРЫ ДЛЯ ДОХОДА. В стройкомпа­ниях признают, что от 10 до 25% продаж — это инвестиции граждан

По ее словам, покупка на ранних этапах строительства и продажа на заключительном обещает доходность от 20 до 45%, а если вложиться в ремонт — то все 60–80%. Богдан Маковецкий, столичный риелтор, советует инвесторам покупать однокомнатные квартиры за полтора-два года до сдачи дома в эксплуатацию. Доходность при перепродаже квартиры в таком случае составит 30–40%.

"В ликвидных форматах, таких как мини-город, экокомплекс, полифункциональный квартал в сегменте комфорт+, можно рассчитывать в среднем на плюс 25–35% за цикл строительства, а в многофункциональных сервисных жилых комплексах в бизнес-сегменте — на плюс 35–40%", — ­продолжает Виктория Берещак, эксперт рынка недвижимости. То есть при своевременной сдаче дома в эксплуатацию доходность вполне может составить 15–25% годовых, что заметно превышает ставки по депозитам.

[ + – ] Динамика ежемесячного дохода от сдачи в аренду квартиры в Киеве Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Арендный бизнес — игра вдолгую. Как отмечает Луханина, окупаемость при последующей сдаче квартир в аренду составляет 10–15 лет, коммерческих помещений — семь-десять лет. Однако в популярных новых объектах Киева и городов-миллионников в инфраструктурно развитых районах квартира может окупиться с лихвой и в течение шести-восьми лет. Далее — чистая прибыль от сдачи в аренду.

Еще есть крипта. Как правильно инвестировать в криптовалюту?

Киевлянин Алексей Сахно несколько лет зарабатывал на покупке и продаже криптовалют на бирже. Пытаясь купить дешевле и продать дороже, он часто угадывал тренды и оставался в выигрыше. Однако бывали крупные провалы. Процесс превратился в азартную игру, которая отнимала много времени и сил. В итоге Сахно вывел средства из криптовалют и вложился в несколько квартир. "Я просто хочу спать спокойно, а не отслеживать котировки в режиме 24/7", — объясняет свои мотивы инвестор.

[ + – ] БОЛЬШОЙ КУШ. Торговля криптовалю­тами — огромный риск. Если купить на снижении цены, а продать на пике роста, можно получить высокий доход

Инвестиции в криптовалюты могут быть высокодоходными, однако высокие риски будут держать инвестора в постоянном напряжении.

"Криптовалюты фактически ничем не подкрепляются, их стремительные взлеты и падения часто зависят от новостей. Кроме того, инвестиции трудно защитить от противоправных действий — прецеденты взлома криптобирж неединичны", — предупреждает Владимир Данилин. Он считает, что инвестировать в криптовалюты стоит только тем, кто ориентируется на этом рынке на уровне профессионального игрока.

[ + – ] Динамика стоимости основных криптовалют по капитализации на начало месяца в 2021 году Фото: Людмила Лысак (инфографика)

"Криптовалюты представляют собой высокоспекулятивный инструмент с высокой волатильностью, — продолжает Инна Звягинцева. — Но если есть желание попробовать, стоит выбрать надежную биржу по рекомендации и ликвидную известную криптовалюту (биткоин, этериум)".

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Банковские вклады, ОВГЗ, золото, недвижимость. Как и куда лучше вложить деньги?

Все опрошенные Фокусом эксперты предупреждают о том, что в крипту ни в коем случае нельзя инвестировать все свои деньги.

"Вкладывайте в криптовалюты только те суммы, которые готовы потерять, — советует начинающим инвесторам Андрей Шевчишин. — Выделите 5%, а для самой агрессивной стратегии — не более 10% от общего объема запланированных инвестиций. И работайте только с топовыми криптовалютами и биржами".

Как правильно инвестировать в криптовалюту

Эксперт советует инвестировать в топ-20 криптовалют по капитализации, спекулировать небольшими суммами с валютами третьего-пятого десятка, а от торговли криптой с рейтингом капитализации ниже 50 воздержаться из-за риска потерять большую часть вложений.

Тем не менее, если вытащить счастливый билет, потенциальные прибыли от таких вложений могут в разы превысить любые доступные на рынке инвестиционные инструменты.