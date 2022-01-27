35 млрд гривен. В 2021 ФОПы выплатили рекордную сумму налогов

Эксперты объясняют рекордные показатели тем, что в Украине увеличилось как количество предпринимателей, так и их доходы.

В 2021 году украинские предприниматели уплатили рекордную сумму единого налога — 34, 8 млрд гривен, сообщает платформа "Опендатабот".

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"Это не только больше, чем в 2020 году, когда казна пополнилась на 27,6 млрд грн, а является абсолютным рекордом за пять лет", — говорится в сообщении.

[ + – ] Сумма выплаченного ФОПами единого налога

Рекордная сумма уплаченных налогов объясняется несколькими факторами: увеличилось количество предпринимателей в стране, а также увеличились их доходы. Кроме того отмечается, что открытые ФОПы реже стали закрываться, а к концу 2021 количество зарегистрированных предпринимателей достигла 2 млн.

"Темп регистраций новых предпринимателей перекрывал закрытие старых фопов даже во время карантинных локдаунов и протестных движений, направленных против введения кассовых аппаратов и других мер фискализации", — сообщает "Опендатабот".

[ + – ] Количество ФОПов в Украине

Стоит отметить, что в 2020 году было зафиксирован спад роста количества ФОПов в Украине. По словам члена Украинской рады бизнеса Надежды Бедричук из-за карантиных мер в условиях пандемии количество новых бизнесов увеличилось всего на 1,1%, в то время как в 2019 году этот показатель достигал 7,5%.

"Эту статистику нужно рассматривать не с точки зрения "ну, все равно рост есть, даже во время ковида", а с точки зрения падения темпов роста в 7 раз", – сказала Бедричук.

Напомним, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Раде разрабатывают законопроект нового механизма налогообложения граждан через приложение РРО. Упрощенный механизм налогообложения предназначен для парикмахеров таксистов и предпринимателей, которые занимаются ремонтами квартир.

В Киеве 25 января возле Верховной Рады произошли столкновения между протестующими против новой фискальной политики и сотрудниками правоохранительных органов. ФОПы требовали отмену постановления, обязывающего предпринимателей устанавливать кассовые аппараты.