35 млрд гривень. У 2021 році ФОП виплатили рекордну суму податків

Експерти пояснюють рекордні показники тим, що в Україні побільшала як кількість підприємців, так і їхні доходи.

У 2021 році українські підприємці сплатили рекордну суму єдиного податку — 34,8 млрд гривень, повідомляє платформа "Опендатабот".

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"Це не тільки більше, ніж у 2020 році, коли скарбниця поповнилася на 27,6 млрд грн, а є абсолютним рекордом за п'ять років", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Сума виплаченого ФОП єдиного податку

Рекордна сума сплачених податків пояснюється декількома факторами: збільшилася кількість підприємців у країні, а також їхні доходи. Крім того зазначається, що відкриті ФОПи рідше почали закриватися, а до кінця 2021 року кількість зареєстрованих підприємців досягла 2 млн.

"Темп реєстрацій нових підприємців перекривав закриття старих фопів навіть під час карантинних локдаунів і протестних рухів, спрямованих проти запровадження касових апаратів та інших заходів фіскалізації", — повідомляє "Опендатабот".

[ + – ] Кількість ФОП в Україні

Варто зазначити, що в 2020 році було зафіксовано спад зростання кількості ФОПів в Україні. За словами членкині Української ради бізнесу Надії Бедричук через карантині заходи в умовах пандемії кількість нових бізнесів збільшилася лише на 1,1%, тоді як у 2019 році цей показник досягав 7,5%.

"Цю статистику потрібно розглядати не з точки зору "ну, все одно зростання є, навіть під час ковіду", а з точки зору падіння темпів зростання у 7 разів", — сказала Бедричук.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Раді розробляють законопроєкт нового механізму оподаткування громадян через додаток РРО. Спрощений механізм оподаткування призначений для перукарів, таксистів і підприємців, які займаються ремонтами квартир.

У Києві 25 січня біля Верховної Ради відбулися сутички між протестувальниками проти нової фіскальної політики та правоохоронцями. ФОП вимагали скасування постанови, яка зобов'язує підприємців встановлювати касові апарати.