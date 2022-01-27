Курс гривны к доллару обвалился до минимума за последние 7 лет

Спрос на покупку иностранной валюты сильно преобладает над предложением, отмечают аналитики.

В четверг, 27 января, курс гривны на межбанке впервые с февраля 2015 года превысил отметку в 29 грн/1$. Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин".

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По состоянию на 14:54 курс национальной валюты по отношению к американскому доллару составлял 29,02 грн. А покупался за 29 грн.

Судя по данным портала, в последний раз гривна на межбанке пересекала отметку в 29 грн/1$ 27 февраля 2015 года. Тогда валюта США добралась до показателя в 29,2 грн.

Аналитики "Минфина" отметили, что торги по доллару происходят при активном преобладании спроса на валюту над предложением. К 11:00 шли сделки по лотам до 1 млн долларов. В свою очередь Национальный банк Украины вышел на валютный рынок с продажей валюты по курсу от 28,95 грн. Спрос, по данным экспертов, увеличивался как за счет заявок импортеров энергоносителей, так и за счет иностранцев.

"Иностранцы нервничают и продавцы активно задирают им свои ценники", — говорится на сайте.

По сведениям портала Investing.com, который отслеживает котировки в реальном времени, по состоянию на 15:00 по Киеву курс доллара к гривне составил 29,0243 грн.

Напомним, 27 января из-за ошибки менеджера мобильное банковское приложение Monobank продавало доллар на 1 гривну дешевле официального курса. Компания в связи с этим понесла более 100 тысяч гривен ущерба за 25 минут.

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