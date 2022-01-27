Курс гривні до долара впав до мінімуму за останні 7 років

Попит на купівлю іноземної валюти переважає над пропозицією, зазначають аналітики.

У четвер, 27 січня, курс гривні на міжбанку вперше з лютого 2015 року перевищив позначку 29 грн/1$. Про це свідчать дані порталу Мінфін.

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Станом на 14:54 курс національної валюти у відношенні до американського долара становив 29,02 грн. А купувався за 29 грн.

Судячи з даних порталу, востаннє гривня на міжбанку перетинала позначку 29 грн/1$ 27 лютого 2015 року. Тоді валюта США дісталася показника в 29,2 грн.

Аналітики "Мінфіну" зазначили, що торги з долара відбуваються за активного переважання попиту на валюту над пропозицією. До 11:00 йшли операції з лотів до 1 млн доларів. Національний банк України вийшов на валютний ринок із продажем валюти за курсом від 28,95 грн. Попит, за даними експертів, збільшувався за рахунок заявок імпортерів енергоносіїв, так і за рахунок іноземців.

"Іноземці нервують, і продавці активно задирають їм свої цінники", — йдеться на сайті.

За даними порталу Investing.com, який відслідковує котирування в реальному часі, станом на 15:00 за Києвом курс долара до гривні становив 29,0243 грн.

Нагадаємо, 27 січня через помилку менеджера мобільний банківський додаток Monobank продавав долар на 1 гривню дешевше за офіційний курс. Компанія у зв'язку з цим зазнала понад 100 тисяч гривень збитків за 25 хвилин.

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