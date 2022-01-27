Цены производителей растут, поможет ли ограничение торговой наценки на продукты? - опрос Фокуса

Эксперты назвали причины подорожания продуктов питания и оценили эффективность мер Кабмина, направленных на борьбу с ростом цен.

С момента введения в Украине госрегулирования на некоторые виды продуктов цены на социальнро важную провизию продолжили подниматься. Такая ситуация обусловлена объективными причинами, уверяют экономисты. В чем же заключается проблема высокого темпа возрастания цен на продукты, разбирался Фокус.

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По словам Алексея Дорошенко, гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, цены производителей растут из-за повышения стоимости газа, сырья и электроэнергии. Кроме того, стоимость зерна повышается из-за существенного удорожания удобрений.

"Сейчас производители в основном работают с минимальной наценкой в ​​несколько процентов или вообще в убыток", — говорит Дорошенко.

С ним соглашается Сергей Вовченко, председатель наблюдательного совета холдинга "Молочный альянс" (ТМ "Яготинское").

"Со второй половины 2021 года мы работаем себе в убыток из-за стремительного роста цен на газ. Если в 2020 году компании холдинга закупали "голубое топливо" по цене 5,7 тыс. грн. за тыс. кубометров, то в декабре 2021 за такой же объем топлива пришлось выложить 48 тыс. грн", — сообщил бизнесмен.

Повышение отпускных цен — отнюдь не панацея для производителей.

"Когда мы поднимаем цены на 5%, в первые 7-10 дней чувствуем провал продаж на 5-14%, и только со временем из-за лояльности к бренду покупатели возвращаются", – продолжает Вовченко. Вместе с тем, производители вынуждены повышать цены, чтобы минимизировать свои убытки.

Ради сдерживания роста цен на продовольствие правительство своим постановлением от 12 января 2022 года на период действия карантина ограничило для так называемых "социальных" продуктов торговую надбавку. К "социальным" отнесли хлеб ржано-пшеничный, батон, крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничную, отечественные макаронные изделия, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), подсолнечное масло, яйца куриные категории С1, тушки куриные и масло сливочное жирностью 72,5%.

Опрошенные Фокусом эксперты оценили нововведение неоднозначно. Директор ЦЭС Глеб Вышлинский уверен, что регулирование торговых надбавок станет лишней бюрократией для ритейлеров, но никак не повлияет на цены.

Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба уверен, что ограничение торговой надбавки сможет лишь обрезать спекуляции, но не остановит ценовых скачков.

"Это не повлияет на рост цен в полном объеме, поскольку не касается прямых цен производителей", – говорит бизнесмен.

Госрегулирование на социально важные продукты в Украине ввели 12 января. Надбавки к цене должны включать затраты на подготовку товаров к продаже, их упаковку рекламу, перевозку и другие услуги, связанные с реализацией.

Напомним, что в декабре 2021 года нардепы хотели вернуть государству право регулировать цены на продукты питания первой необходимости. Законопроектом №6374 предлагается установить лимит наценки от 5% до 15%. Документ включает в себя вышеперечисленные продукты и минеральную негазированную воду.