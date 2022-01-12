В Украине ввели госрегулирование на социально важные продукты: появился список товаров

Предельный уровень наценки ввели на муку, гречку, сахар, яйца, куриное мясо и другие продукты. Только подсолнечное масло за 2021 год подорожало почти на 50%.

Кабинет Министров Украины 12 января ввел государственное регулирование цен на социально важные продукты. Об этом стало известно по итогам заседания правительства, которое транслировали в YouTube.

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Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко уточнил в Telegram, что предельный уровень наценки на социальные продукты во время карантина не может превысить 10% от оптово-отпускной цены.

Согласно постановлению Кабмина, государство будет регулировать цены на такие продукты:

гречка;

сахар;

пшеничная мука высшего сорта;

макаронные изделия, произведенные в Украине;

пастеризованное молоко с жирностью 2,5%, которое продается в пленочной упаковке;

подсолнечное масло;

куриные яйца категории С1 (средний вес — от 55 до 64,9 грамм);

птица (тушка курицы);

сливочное масло с жирностью 72,5%.

[ + – ] Подсолнечное масло за год подорожало на 20,25 гривен

Надбавки к цене должны включать затраты на подготовку товаров к продаже, их упаковку рекламу, перевозку и другие услуги, связанные с реализацией.

Гончаренко привел статистику повышения цен на указанные продукты за последний год. Сильнее всех подорожало подсолнечное масло (на 48% или 20,25 гривен).

Далее идут сахар (34,9% или +7,3 гривен), гречка (23,8% или +8,9 гривен), птица (26,9% или +15,06 гривен), макаронные изделия (18,4% или +3,72 гривен), пшеничная мука (15,4% или +1,96 гривен), сливочное масло (12,3% или +5,46 гривен) и яйца (11,5% или +3,15 гривен). Меньше всего, по информации политика, подорожало молоко – на 9,2% или 2,36 гривен.

[ + – ] В Раде предлагали установить лимит наценки на продукты питания до 15%

Отметим, что 30 декабря прошлого года Кабмин вводил госрегулирование цен на ржано-пшеничный хлеб и батон.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии Фокусу подробно рассказал о системе компенсаций увеличения стоимости продуктов питания. По его словам, власти рассматривают несколько вариантов, в том числе предоставление субсидий на оплату ЖКХ и прямые платежи, которые можно потратить на покупку продуктов.

Напомним, что в декабре 2021 года нардепы хотели вернуть государству право регулировать цены на продукты питания первой необходимости. Законопроектом №6374 предлагается установить лимит наценки от 5% до 15%. Документ включает в себя вышеперечисленные продукты и минеральную негазированную воду.

В мае прошлого года Кабмин ввел госрегулирование цен на бензин и дизтопливо до конца карантина. Наценка на дизель не может быть более 7 гривен, а на бензин – выше 5 гривен за литр.