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В Україні запровадили держрегулювання на соціально важливі продукти: з'явився перелік товарів

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Фото: Rbc.ua | Магазини не зможуть підвищувати ціни на соціальні продукти більш ніж на 10%

Граничний рівень націнки запровадили на борошно, гречку, цукор, яйця, куряче м'ясо й інші продукти. Лише соняшникова олія за 2021 рік подорожчала майже на 50%.

Кабінет Міністрів України 12 січня запровадив державне регулювання цін на соціально важливі продукти. Про це стало відомо за підсумками засідання уряду, яке транслювали у YouTube.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко уточнив у Telegram, що граничний рівень націнки на соціальні продукти під час карантину не може перевищити 10% від оптово-відпускної ціни.

Згідно з постановою Кабміну, держава регулюватиме ціни на такі продукти:

  • гречка;
  • цукор;
  • пшеничне борошно вищого гатунку;
  • макаронні вироби, виготовлені в Україні;
  • пастеризоване молоко із жирністю 2,5%, яке продається у плівковій упаковці;
  • соняшникова олія;
  • курячі яйця категорії С1 (середня вага — від 55 до 64,9 грам);
  • птах (тушка курки);
  • вершкове масло із жирністю 72,5%.
Соняшникова олія за рік подорожчала на 20,25 гривень
Соняшникова олія за рік подорожчала на 20,25 гривень

Надбавки до ціни повинні враховувати витрати на підготовку товарів до продажу, їх упаковку, рекламу, перевезення та інші послуги, пов'язані з реалізацією.

Гончаренко навів статистику підвищення цін на вказані продукти за останній рік. Найсильніше подорожчала соняшникова олія (на 48% або 20,25 гривень).

Далі йдуть цукор (34,9% або +7,3 гривень), гречка (23,8% або +8,9 гривень), птиця (26,9% або +15,06 гривень), макаронні вироби (18,4% або +3,72 гривень), пшеничне борошно (15,4% або +1,96 гривень), вершкове масло (12,3% або +5,46 гривень) та яйця (11,5% або +3,15) гривень). Найменше, за інформацією політика, подорожчало молоко — на 9,2%, або 2,36 гривень.

У Раді пропонували встановити ліміт націнки на продукти харчування до 15%
У Раді пропонували встановити ліміт націнки на продукти харчування до 15%

Зазначимо, що 30 грудня минулого року Кабмін запроваджував держрегулювання цін на житньо-пшеничний хліб і батон.

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко в коментарі Фокусу докладно розповів про систему компенсацій збільшення вартості продуктів харчування. За його словами, влада розглядає кілька варіантів, зокрема надання субсидій на оплату ЖКГ і прямі платежі, які можна витратити на покупку продуктів.

Нагадаємо, що в грудні 2021 року нардепи хотіли повернути державі право регулювати ціни на продукти харчування першої необхідності. Законопроєктом №6374 пропонується встановити ліміт націнки від 5% до 15%. Документ враховує перераховані вище продукти та мінеральну негазовану воду.

У травні минулого року Кабмін запровадив держрегулювання цін на бензин і дизпаливо до кінця карантину. Націнка на дизель не може бути більшою за 7 гривень, а на бензин — понад 5 гривень за літр.