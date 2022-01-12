В Україні запровадили держрегулювання на соціально важливі продукти: з'явився перелік товарів

Граничний рівень націнки запровадили на борошно, гречку, цукор, яйця, куряче м'ясо й інші продукти. Лише соняшникова олія за 2021 рік подорожчала майже на 50%.

Кабінет Міністрів України 12 січня запровадив державне регулювання цін на соціально важливі продукти. Про це стало відомо за підсумками засідання уряду, яке транслювали у YouTube.

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Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко уточнив у Telegram, що граничний рівень націнки на соціальні продукти під час карантину не може перевищити 10% від оптово-відпускної ціни.

Згідно з постановою Кабміну, держава регулюватиме ціни на такі продукти:

гречка;

цукор;

пшеничне борошно вищого гатунку;

макаронні вироби, виготовлені в Україні;

пастеризоване молоко із жирністю 2,5%, яке продається у плівковій упаковці;

соняшникова олія;

курячі яйця категорії С1 (середня вага — від 55 до 64,9 грам);

птах (тушка курки);

вершкове масло із жирністю 72,5%.

[ + – ] Соняшникова олія за рік подорожчала на 20,25 гривень

Надбавки до ціни повинні враховувати витрати на підготовку товарів до продажу, їх упаковку, рекламу, перевезення та інші послуги, пов'язані з реалізацією.

Гончаренко навів статистику підвищення цін на вказані продукти за останній рік. Найсильніше подорожчала соняшникова олія (на 48% або 20,25 гривень).

Далі йдуть цукор (34,9% або +7,3 гривень), гречка (23,8% або +8,9 гривень), птиця (26,9% або +15,06 гривень), макаронні вироби (18,4% або +3,72 гривень), пшеничне борошно (15,4% або +1,96 гривень), вершкове масло (12,3% або +5,46 гривень) та яйця (11,5% або +3,15) гривень). Найменше, за інформацією політика, подорожчало молоко — на 9,2%, або 2,36 гривень.

[ + – ] У Раді пропонували встановити ліміт націнки на продукти харчування до 15%

Зазначимо, що 30 грудня минулого року Кабмін запроваджував держрегулювання цін на житньо-пшеничний хліб і батон.

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко в коментарі Фокусу докладно розповів про систему компенсацій збільшення вартості продуктів харчування. За його словами, влада розглядає кілька варіантів, зокрема надання субсидій на оплату ЖКГ і прямі платежі, які можна витратити на покупку продуктів.

Нагадаємо, що в грудні 2021 року нардепи хотіли повернути державі право регулювати ціни на продукти харчування першої необхідності. Законопроєктом №6374 пропонується встановити ліміт націнки від 5% до 15%. Документ враховує перераховані вище продукти та мінеральну негазовану воду.

У травні минулого року Кабмін запровадив держрегулювання цін на бензин і дизпаливо до кінця карантину. Націнка на дизель не може бути більшою за 7 гривень, а на бензин — понад 5 гривень за літр.