Ціни виробників зростають, чи допоможе обмеження торгової націнки на продукти? — опитування Фокуса

Експерти назвали причини подорожчання продуктів харчування й оцінили ефективність заходів Кабміну, спрямованих на боротьбу зі зростанням цін.

Із моменту введення в Україні держрегулювання на деякі види продуктів ціни на соціальну важливу провізію продовжили підніматися. Така ситуація обумовлена об'єктивними причинами, запевняють економісти. У чому полягає проблема високого темпу зростання цін на продукти, розбирався Фокус.

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За словами Олексія Дорошенка, гендиректора Української асоціації постачальників торгових мереж, ціни виробників зростають через підвищення вартості газу, сировини й електроенергії. Крім того, вартість зерна підвищується через суттєве подорожчання добрив.

"Зараз виробники в основному працюють із мінімальною націнкою в кілька відсотків або взагалі на збиток", — каже Дорошенко.

Із ним погоджується Сергій Вовченко, голова наглядової ради холдингу "Молочний альянс" (ТМ "Яготинське").

"Із другої половини 2021 року ми працюємо собі на збиток через стрімке зростання цін на газ. Якщо у 2020 році компанії холдингу закуповували "блакитне паливо" за ціною 5,7 тис. грн за тис. кубометрів, то в грудні 2021 року за такий самий обсяг палива довелося викласти 48 тис. грн", — повідомив бізнесмен.

Підвищення відпускних цін – аж ніяк не панацея для виробників.

"Коли ми піднімаємо ціни на 5%, у перші 7-10 днів відчуваємо провал продажу на 5-14%, і лише згодом через лояльність до бренду покупці повертаються", – продовжує Вовченко. Водночас виробники змушені підвищувати ціни, щоб мінімізувати свої збитки.

Заради стримування зростання цін на продовольство уряд своєю ухвалою від 12 січня 2022 року на період дії карантину обмежив для так званих "соціальних" продуктів торгову надбавку. До "соціальних" віднесли хліб житньо-пшеничний, батон, крупу гречану, цукор-пісок, борошно пшеничне, вітчизняні макаронні вироби, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), соняшникову олію, яйця курячі категорії С1, тушки курячі та масло вершкове жирністю 72,5%.

Опитані Фокусом експерти оцінили нововведення неоднозначно. Директор ЦЕС Гліб Вишлінський упевнений, що регулювання торгових надбавок стане зайвою бюрократією для ритейлерів, але ніяк не вплине на ціни.

Олег Пензін, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу впевнений, що обмеження торгової надбавки зможе лише обрізати спекуляції, але не зупинить цінових стрибків.

"Це не вплине на зростання цін у повному обсязі, оскільки не стосується прямих цін виробників", – каже бізнесмен.

Держрегулювання на соціально важливі продукти в Україні запровадили 12 січня. Надбавки до ціни повинні включати витрати на підготовку товарів до продажу, їхню упаковку, рекламу, перевезення й інші послуги, пов'язані з реалізацією.

Нагадаємо, що в грудні 2021 року нардепи хотіли повернути державі право регулювати ціни на продукти харчування першої необхідності. Законопроєктом №6374 пропонується встановити ліміт націнки від 5% до 15%. Документ включає перераховані вище продукти та мінеральну негазовану воду.