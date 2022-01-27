Госрегулирование цен позволит снизить годовую инфляцию на 0,5%, — эксперты

Введенное Кабмином ограничение торговой надбавки — временная мера, от которой стоит отказаться после окончания отопительного сезона.

В январе Кабинет министров Украины ввел госрегулирование на социально важные продукты. Надбавки к цене должны включать затраты на подготовку товаров к продаже, их упаковку рекламу, перевозку и другие услуги, связанные с реализацией. Однако, кроме влияния на ценовую политику в сфере продовольствия, экономисты прогнозируют снижение уровня инфляции благодаря принятым мерам. Насколько это реалистично, разбирался Фокус.

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По мнению Алексея Дорошенко, гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, введенное Кабмином ограничение предельного объема торговой надбавки на социальные продукты повлияет на снижение показателя инфляции по итогам года на 0,5%. Вместе с тем Дорошенко уверен, что с мая-июня от такого регулирования нужно отказаться, как от вредной для экономики практики.

Впрочем, эксперты высказывают и альтернативное мнение.

"Регулирование торговой наценки не может остановить продовольственную инфляцию, поскольку ее драйверы находятся за пределами досягаемости влияния властей", – считает Олег Нивьевский, руководитель Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute.

Вместе с тем по мнению бизнесмена, следствием такого нововведения может стать рост коррупционных рисков, поскольку у госорганов появляются дополнительные предпосылки для проверок бизнеса.

Напомним, торговую надбавку правительство ограничило своим постановлением от 12 января 2022 года на период действия карантина. В перечень "социальных" продуктов попали хлеб ржано-пшеничный, батон, крупа гречневая, сахар-песок, мука пшеничная, отечественные макаронные изделия, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), подсолнечное масло, яйца куриные категории С1, тушки куриные и масло сливочное жирностью 72,5%. Торговая надбавка на эти товары не должна превышать 10%.

Напомним, что в декабре 2021 года нардепы хотели вернуть государству право регулировать цены на продукты питания первой необходимости. Законопроектом №6374 предлагается установить лимит наценки от 5% до 15%. Документ включает в себя вышеперечисленные продукты и минеральную негазированную воду.