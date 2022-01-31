В 2022 году Евросоюз будет использовать больше угля из-за дорогого газа, — прогноз

По информации журналистов, среди причин такого решения — высокая цена голубого топлива. Показатель держится на высоком уровне из-за возможного вторжения РФ в Украину и угрозы новых антироссийских санкций, которые повлекут перебои поставок газа.

В 2022 году спрос на газ в Европе снизится, поскольку высокие цены на него делают уголь более привлекательным для производства электроэнергии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (IEA)

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В 2021 году, сказано в отчете, потребление газа в Европе увеличилось примерно на 5,5% до 552 млрд кубометров. Однако, по прогнозам экспертов, в этом году спрос упадет примерно на 4,5% до 527 млрд куб.

"Ожидается, что производство электроэнергии на газе сократится на фоне сильного расширения использования возобновляемых источников энергии, в то время как высокие цены на газ по-прежнему будут сказываться на его конкурентоспособности по сравнению с производством на угле", — говорится в отчете.

Цены на газ в Европе поднялись в декабре 2021 года до рекордно высокого уровня в 2100 евро за кубометр газа. Причиной этому стали сокращение Россией поставок газа, низкий уровень запасов топлива в ЕС и перебои в работе газовой инфраструктуры.

Вероятное полномасштабное вторжение РФ в Украину также удерживают цены на газ в Европе на высоком уровне, так как война и новые антироссийские санкции могут повлечь к перебоям с поставками.

Хотя европейские цены на уголь в ЕС также подскочили, они отставали от скачка цен на газ. Эти факторы стимулируют европейцев больше использовать уголь в 2022 году, сказано в отчете.

Как ранее писал Фокус, мировые цены на нефть растут из-за угрозы полномасштабной войны между РФ и Украиной. Эксперты полагают, что потенциальный конфликт и новые антироссийские санкции несут большие риски для рынков энергетических товаров.

Подробнее о причинах повышения цен на газ в 2021 году, читайте в специальном материале Фокуса.