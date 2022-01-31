У 2022 році Євросоюз використовуватиме більше вугілля через дорогий газ, — прогноз

За інформацією журналістів, серед причин такого рішення є висока ціна блакитного палива. Показник тримається на високому рівні через можливе вторгнення РФ в Україну та загрозу нових антиросійських санкцій, які спричинять перебої постачання газу.

У 2022 році попит на газ у Європі знизиться, оскільки високі ціни на нього роблять вугілля привабливішим для виробництва електроенергії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт Міжнародної енергетичної агенції (IEA).

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У 2021 році, сказано у звіті, споживання газу в Європі збільшилося приблизно на 5,5% до 552 млрд кубометрів. Проте, за прогнозами експертів, цього року попит впаде приблизно на 4,5% — до 527 млрд куб.

"Очікується, що виробництво електроенергії на газі скоротиться на тлі сильного розширення використання відновлюваних джерел енергії, тоді як високі ціни на газ, як і раніше, позначатимуться на його конкурентоспроможності порівняно з виробництвом на вугіллі", — йдеться у звіті.

Ціни на газ у Європі піднялися у грудні 2021 року до рекордно високого рівня 2100 євро за кубометр газу. Причиною цього стали скорочення Росією постачання газу, низький рівень запасів палива в ЄС та перебої в роботі газової інфраструктури.

Імовірне повномасштабне вторгнення РФ в Україну також утримує ціни на газ у Європі на високому рівні, оскільки війна та нові антиросійські санкції можуть призвести до перебоїв із постачанням.

Хоча європейські ціни на вугілля в ЄС також підскочили, вони відставали від стрибка цін на газ. Ці фактори стимулюють європейців більше використовувати вугілля у 2022 році, йдеться у звіті.

Як раніше писав Фокус, світові ціни на нафту зростають через загрозу повномасштабної війни між РФ та Україною. Експерти вважають, що потенційний конфлікт і нові антиросійські санкції мають великі ризики для ринків енергетичних товарів.

Докладніше про причини підвищення цін на газ у 2021 році, читайте у спеціальному матеріалі Фокуса.