В бюджете может не хватить денег для выплаты украинцам 500 грн за "бустер", — Минфин

Глава ведомства Сергей Марченко пояснил — тысячу за вакцинацию получили 7,7 млн граждан. Если все эти люди получат бустерную дозу в этом году, то бюджету не хватит заложенных 3 млрд грн.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что бюджетных денег для выплаты 500 грн гражданам, сделавшим в этом году бустерную дозу вакцины от коронавируса, может не хватить. Об этом он сообщил в интервью "Экономическая правда".

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"Если сосчитать, то по тысяче государство выплатило 7,7 миллиона граждан. Поэтому если рассчитать, что все эти люди пойдут за бустерной дозой в течение года, то 3 миллиарда не хватит", — сказал он.

В то же время министр добавил – по состоянию на сейчас нет необходимости вносить изменения в бюджет на этот год, поскольку предполагается, что украинцы будут получать бустерную дозу препарата постепенно, на протяжении года.

При этом чиновники Минфина, добавил министр, подготовят соответствующий законопроект, как только заметят необходимость в дополнительном финансировании программы "єПідтримка".

Напомним, о получении дополнительных 500 гривен за получение бустерной дозы вакцины от коронавируса рассказал президент Владимир Зеленский. Тогда гарант уточнил, что средства будут перечисляться на счета граждан в рамках программы "єПідтримка".

Фокус также рассказывал, что украинское правительство сократило сроки получения бустерной дозы вакцины. Если раньше третью прививку можно было сделать в течение 180 дней после завершения процесса иммунизации, то теперь показатель сократили до 90 дней.