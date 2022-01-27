Кабмин в 2 раза сократил минимальный срок получения "бустера" против COVID-19

Ввести в COVID-сертификат данные о бустере вакцинированные смогут "с момента технической возможности" в больницах.

Кабинет министров Украины сократил минимальный срок получения третьей (бустерной) дозы вакцины против COVID-19 со 180 до 90 дней. Максимальный срок вакцинации бустером — 270 дней (9 месяцев). Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

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Такие временные рамки действуют для всех вакцин, доступных в Украине.

Эти сроки будут действительны и в случае вакцинации тремя дозами одного препарата, так и при использовании разных вакцин.

Кроме того, постановление предусматривает, что при формировании COVID-сертификата после введения бустерной дозы в графе "Количество полученных, а также количество доз в серии" добавят отметку "(booster/бустер)".

Правда, сказано в постановлении Правительства, вакцинированные люди смогут внести в сертификат информацию о третьей вакцине не сразу, а "с момента технической возможности" в медицинских учреждениях.

Как ранее сообщал Фокус, Кабинет Министров Украины сократил срок действия COVID-сертификатов о полной вакцинации с 1 года до 270 дней (9 месяцев).

Напомним, Верховная Рада отказалась вводить уголовную ответственность за подделку COVID-сертификатов. Соответствующий законопроект во втором чтении набрал лишь 192 голоса.