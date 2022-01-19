В Украине сократили срок действия "зеленых" COVID-сертификатов

Продлить срок действия документа будет возможно после бустерной дозы вакцины.

С сегодняшнего дня, 19 января, в Украине сокращен срок действия COVID-сертификатов о полной вакцинации. Теперь он будет действителен 270 дней (9 месяцев), а не один год, как было ранее. Соответствующий проект 19 января поддержал Кабинет Министров Украины

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Продлить действие сертификата о двух дозах вакцины украинцы смогут вакцинировавшись в третий раз (бустером). После этого документ будет действителен также 270 дней. В конце января информацию о бустерной дозе можно буте внести в портал "Дія". До этого момента получить Международный сертификат можно у семейного врача.

О том, что правительство примет такое решение, Фокус сообщал в декабре.

Тогда Кабинет Министров решил сократить срок действия сертификатов ориентируясь на практику Европейского Союза. Там аналогичное решение вступает силу с 1 февраля.

Напомним, 18 января в Украине выявили 12 815 новых случаев COVID-19, в том числе у 1422 детей и 464 медработников. С начала кампании иммунизации населения две дозы вакцины получили 14 343 487 украинцев, а бустерную — 131 178.