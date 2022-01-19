В Україні скоротили термін дії "зелених" COVID-сертифікатів
Продовжити термін дії документа можна буде після бустерної дози вакцини.
Від сьогодні, 19 січня, в Україні скорочено термін дії COVID-сертифікатів щодо повної вакцинації. Тепер він буде дійсним 270 днів (9 місяців), а не один рік, як було раніше. Відповідний проєкт 19 січня підтримав Кабінет Міністрів України
Продовжити дію сертифікату про дві дози вакцини українці зможуть вакцинувавшись втретє (бустером). Після цього документ буде дійсним також 270 днів. Наприкінці січня інформацію про бустерну дозу можна внести в портал "Дія". До цього моменту отримати Міжнародний сертифікат можна було у лікаря.
Про те, що уряд ухвалить таке рішення, Фокус повідомляв у грудні.
Тоді Кабінет Міністрів вирішив скоротити термін дії сертифікатів, орієнтуючись на практику Європейського Союзу. Там аналогічне рішення набирає чинності з 1 лютого.
Нагадаємо, 18 січня в Україні виявили 12 815 нових випадків COVID-19, зокрема в 1422 дітей та 464 медпрацівників. З початку кампанії імунізації населення дві дози вакцини отримали 14 343 487 українців, а бустерну – 131 178.