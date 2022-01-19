В Україні скоротили термін дії "зелених" COVID-сертифікатів

Продовжити термін дії документа можна буде після бустерної дози вакцини.

Від сьогодні, 19 січня, в Україні скорочено термін дії COVID-сертифікатів щодо повної вакцинації. Тепер він буде дійсним 270 днів (9 місяців), а не один рік, як було раніше. Відповідний проєкт 19 січня підтримав Кабінет Міністрів України

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Продовжити дію сертифікату про дві дози вакцини українці зможуть вакцинувавшись втретє (бустером). Після цього документ буде дійсним також 270 днів. Наприкінці січня інформацію про бустерну дозу можна внести в портал "Дія". До цього моменту отримати Міжнародний сертифікат можна було у лікаря.

Про те, що уряд ухвалить таке рішення, Фокус повідомляв у грудні.

Тоді Кабінет Міністрів вирішив скоротити термін дії сертифікатів, орієнтуючись на практику Європейського Союзу. Там аналогічне рішення набирає чинності з 1 лютого.

Нагадаємо, 18 січня в Україні виявили 12 815 нових випадків COVID-19, зокрема в 1422 дітей та 464 медпрацівників. З початку кампанії імунізації населення дві дози вакцини отримали 14 343 487 українців, а бустерну – 131 178.