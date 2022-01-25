В Раде отказались ужесточить ответственность за подделку COVID-сертификатов

Парламентарии решили отправить инициативу на доработку. После этого документ вновь поставят на голосование во втором чтении.

Депутаты Верховной Рады не поддержали введение уголовной ответственности за подделку документов о вакцинации. Соответствующий законопроект во втором чтении набрал лишь 192 голоса. Против проголосовали 6 депутатов, воздержались — 84. Об этом говорится на сайте украинского парламента.

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Теперь законопроект вернут на доработку в комитеты парламента, после чего снова поставят на голосование.

Что прописано в законопроекте?

Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по введению ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок предусматривает ответственность:

за использование заведомо фальшивых документов, подтверждающих проведение вакцинации против особо опасных инфекций (штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до двух лет);

за внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию о проведении профилактических прививок (штраф от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или лишением свободы на срок до двух лет);

за изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок (штраф от 85 тысяч до 170 тысяч гривен или лишение свободы на срок до трех лет).

Вопрос об усилении ответственности за изготовление, сбыт и покупку фальшивых документов о вакцинации возник в связи с тем, что в прошлом году этот вид деятельности приобрел массовые масштабы. В период с января по октябрь 2021 года подразделениями Национальной полиции Украины открыто более 730 уголовных производств по фактам подделки сертификатов. Больше всего – в Волынской области, в Киеве, Ровенской и Львовской областях.

К примеру, в Мукачево делки наладили торговлю поддельными COVID-паспортами на прямо на автовокзале. "Клиенты" торговцев фальшивками не проходили никакого медосмотра, а просто покупали сертификаты по 350 грн.

А в Николаеве очередной "хакер" подделывал COVID-сертификаты в фейковой "Дії". Молодой человек предоставлял доступ к сервису, похожему на "Дія", за 250-650 грн и присылал клиентам архив с программным обеспечением для установки на телефоне.