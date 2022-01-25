У Раді відмовилися посилити відповідальність за підробку COVID-сертифікатів

Парламентарі вирішили відправити ініціативу на доопрацювання. Після цього документ знову поставлять на голосування в другому читанні.

Депутати Верховної Ради не підтримали запровадження кримінальної відповідальності за підробку документів щодо вакцинації. Відповідний законопроєкт у другому читанні набрав лише 192 голоси. Проти проголосували 6 депутатів, утрималися 84. Про це йдеться на сайті українського парламенту.

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Наразі законопроєкт повернуть на доопрацювання до комітетів парламенту, після чого знову поставлять на голосування.

Що прописано в законопроєкті?

Проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо запровадження відповідальності за підробку документів щодо проведення профілактичних щеплень передбачає відповідальність:

за використання свідомо фальшивих документів, що підтверджують проведення вакцинації проти особливо небезпечних інфекцій (штраф від 17 тис. до 34 тис. грн або обмеження волі на строк до двох років);

за внесення медичним працівником свідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень (штраф від 34 тисяч до 68 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до двох років);

за виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, що підтверджують проведення профілактичних щеплень (штраф від 85 тисяч до 170 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до трьох років).

Питання про посилення відповідальності за виготовлення, збут і купівлю фальшивих документів про вакцинацію виникло у зв'язку з тим, що минулого року цей вид діяльності набув масових масштабів. У період із січня по жовтень 2021 року підрозділами Національної поліції України відкрито понад 730 кримінальних проваджень за фактами підробки сертифікатів. Найбільше – у Волинській області, Києві, Рівненській і Львівській областях.

Наприклад, у Мукачеві ділки налагодили торгівлю підробленими COVID-паспортами прямо на автовокзалі. "Клієнти" торговців фальшивками не проходили жодного медогляду, а просто купували сертифікати за 350 грн.

А в Миколаєві черговий "хакер" підробляв COVID-сертифікати у фейковій "Дії". Молода людина надавала доступ до сервісу, схожого на "Дію", за 250-650 грн і надсилала клієнтам архів із програмним забезпеченням для встановлення на телефоні.