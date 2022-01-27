Кабмін удвічі скоротив мінімальний термін отримання "бустера" проти COVID-19

Ввести в COVID-сертифікат дані про бустер вакциновані зможуть "з моменту технічної можливості" в лікарнях.

Кабінет Міністрів України скоротив мінімальний термін отримання третьої (бустерної) дози вакцини проти COVID-19 зі 180 до 90 днів. Максимальний термін вакцинації бустером – 270 днів (9 місяців). Відповідна ухвала опублікована на сайті уряду.

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Такі часові межі діють для всіх вакцин, доступних в Україні.

Ці терміни будуть дійсні як у разі вакцинації трьома дозами одного препарату, так і при використанні різних вакцин.

Крім того, постанова передбачає, що при формуванні COVID-сертифіката після введення бустерної дози в графі "Кількість отриманих, а також кількість доз серії" додадуть позначку "(booster/бустер)".

Щоправда, сказано в ухвалі Уряду, вакциновані люди зможуть внести до сертифікату інформацію про третю вакцину не відразу, а "з моменту технічної можливості" в медичних закладах.

Як повідомляв Фокус, Кабінет Міністрів України скоротив термін дії COVID-сертифікатів про повну вакцинацію з 1 року до 270 днів (9 місяців).

Нагадаємо, Верховна Рада відмовилася запроваджувати кримінальну відповідальність за підробку COVID-сертифікатів. Відповідний законопроєкт у другому читанні набрав лише 192 голоси.