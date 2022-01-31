У бюджеті може не вистачити грошей для виплати українцям 500 грн за "бустер", — Мінфін

Глава відомства Сергій Марченко пояснив — тисячу за вакцинацію отримали 7,7 млн. громадян. Якщо всі ці люди отримають цьогорічну бустерну дозу, то бюджету не вистачить закладених 3 млрд грн.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що бюджетних грошей для виплати 500 грн громадянам, які цього року зробили бустерну дозу вакцини від коронавірусу, може не вистачити. Про це він повідомив в інтерв'ю "Економічній правді".

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"Якщо порахувати, то по тисячі держава виплатила 7,7 мільйона громадян. Тому якщо розрахувати, що всі ці люди підуть за бустерною дозою протягом року, то 3 мільярди не вистачить", — сказав він.

Водночас міністр додав — на сьогодні немає потреби вносити зміни до бюджету на цей рік, оскільки передбачається, що українці отримуватимуть бустерну дозу препарату поступово протягом року.

При цьому чиновники Мінфіну, додав міністр, підготують відповідний законопроєкт, щойно помітять необхідність додаткового фінансування програми "єПідтримка".

Нагадаємо, про отримання додаткових 500 гривень за отримання дози вакцини від коронавірусу розповів президент Володимир Зеленський. Тоді гарант уточнив, що кошти будуть перераховуватись на рахунки громадян у межах програми "єПідтримка".

Фокус також розповідав, що український уряд скоротив терміни одержання бустерної дози вакцини. Якщо раніше третє щеплення можна було зробити протягом 180 днів після завершення процесу імунізації, то тепер показник скоротили до 90 днів.