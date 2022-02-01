Резкий рост транзита российского газа через Украину в ЕС повлиял на его цену

В то же время поток реверсных поставок газа по магистрали Ямал-Европа 1 февраля снизился в шесть раз.

Объем транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему увеличился в два раза. По состоянию на 1 февраля поставки топлива оказались на уровне 107,7 миллионов кубометров, передает Интерфакс.

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Январский показатель составлял вдвое меньше — 54 миллиона кубометров. Рост транзита повлиял на цену газа для европейских стран, которая в течение дня снижалась до 898 долларов за тысячу кубометров.

Показатель 107,7 млн кубометров приближается к брони Газпрома по долгосрочному контракту, которая составляет 109 млн кубометров в сутки.

В январе транзит Газпрома топлива путем украинской ГТС составил в среднем 54 млн кубометров в сутки (минимальный объем – 43 млн кубометров, максимальный – 74 млн. кубометров). Это в два раза меньше, чем предусматривает прокачка на базе долгосрочного контракта.

Согласно показателю биржи Ice Futures, сейчас газ торгуется по цене около 945 долларов за одну тысячу кубометров.

Самая высокая цена на российский газ в Европу была зафиксирована 21 декабря — тогда топливо продавалось на уровне более двух тысяч долларов за тысячу кубометров, что было историческим рекордом. С временем прайс падал и падал.

Напомним, 1 февраля Украина впервые в истории начала прокачивать газ из Венгрии.