Різке зростання транзиту російського газу через Україну в ЄС вплинуло на його ціну

У той же час, потік реверсних поставок газу магістраллю Ямал-Європа 1 лютого знизився в шість разів.

Обсяг транзиту російського газу до Європи через українську газотранспортну систему збільшився вдвічі. Станом на 1 лютого постачання палива було на рівні 107,7 мільйонів кубометрів, передає Інтерфакс.

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Січневий показник становив удвічі менше – 54 мільйони кубометрів. Зростання транзиту вплинуло на ціну газу для європейських країн, яка протягом дня знижувалася до 898 доларів за тисячу кубометрів.

Показник 107,7 млн кубометрів наближається до броні Газпрому за довгостроковим контрактом, яка становить 109 млн кубометрів на добу.

У січні транзит Газпрому палива шляхом української ГТС становив у середньому 54 млн кубометрів на добу (мінімальний обсяг – 43 млн кубометрів, максимальний – 74 млн кубометрів). Це вдвічі менше, ніж передбачає прокачування на основі довгострокового договору.

Згідно з показником біржі Ice Futures, наразі газ торгується за ціною близько 945 доларів за тисячу кубометрів.

Найвищу ціну на російський газ у Європу було зафіксовано 21 грудня — тоді паливо продавалося на рівні понад дві тисячі доларів за тисячу кубометрів, що було історичним рекордом. З часом прайс падав та падав.

Нагадаємо, 1 лютого Україна вперше в історії почала прокачувати газ з Угорщини.