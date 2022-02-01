Уперше в історії: Україна розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини

Раніше система ГТС могла працювати лише за напрямом з України в Угорщину, але завдяки проведеним технічним заходам було створено можливість транспортування газу в обох напрямках.

Україна сьогодні, 1 лютого, вперше в історії здійснила фізичний імпорт природного газу з Угорщини. Про це повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, раніше українська ГТС могла працювати лише за напрямом з України в Угорщину. Тепер завдяки проведеним технічним заходам з'явилася можливість транспортування газу в обох напрямках.

Відкриття угорського спрямування стало важливим кроком у гарантуванні енергетичної безпеки України. Адже це другий після Словаччини гарантований маршрут постачання газу в Україну навіть у разі відсутності транзиту, наголосив Макогон.

Також це створило можливість для трейдерів здійснювати постачання у нашу країну зрідженого газу LNG із терміналу у Хорватії.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Оператор ГТС України та оператор ГТС Угорщини FGSZ уклали угоду про співпрацю щодо введення з 1 січня 2022 року гарантованих потужностей для транспортування газу в напрямку Угорщина-Україна. Так, разом із добовим транзитом зі Словаччини (27 млн куб. м), загальний обсяг гарантованої потужності для імпорту газу в Україну збільшиться до 35 млн куб. м на добу.

Нагадаємо, у вересні 2021 року між Україною та Угорщиною спалахнув скандал, оскільки Будапешт підписав довгостроковий договір про постачання газу з Росії до Угорщини в обхід України.

У відповідь Україна скасувала заплановане раніше засідання угорсько-українського економічного комітету у Будапешті. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто водночас заявив про втручання Києва у внутрішні справи своєї країни.

Також Україна передала Єврокомісії свої претензії до Угорщини щодо контракту із "Газпромом".

1 жовтня 2021 року "Газпром" припинив транзит газу в Угорщину через Україну. Але 3 жовтня транспортування природного газу до Угорщини через Україну відновили.