Впервые в истории: Украина начала физический импорт газа из Венгрии

Ранее система ГТС могла работать только по направлению из Украины в Венгрию, но благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях.

Украина сегодня, 1 февраля, впервые в истории осуществила физический импорт природного газа из Венгрии. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

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По его словам, ранее украинская ГТС могла работать только по направлению из Украины в Венгрию. Теперь, благодаря проведенным техническим мероприятиям, появилась возможность транспортировки газа в обоих направлениях.

Открытие венгерского направления стало важным шагом в обеспечении энергетической безопасности Украины. Ведь это вторый после Словакии гарантированный маршрут поставки газа в Украину даже в случае отсутствия транзита, подчеркнул Макогон.

Также это создало возможность для трейдеров осуществлять поставки в нашу страну сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии.

Напомним, в декабре 2021 года Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о сотрудничестве по введению с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки газа в направлении Венгрия-Украина. Таким образом, вместе с суточным транзитом из Словакии (27 млн ​​куб. м), общий объем гарантированной мощности для импорта газа в Украину увеличится до 35 млн куб. м в сутки.

Напомним, в сентябре 2021 года между Украиной и Венгрией разгорелся скандал, так как Будапешт подписал долгосрочный договор о поставках газа из России в Венгрию в обход Украины.

В ответ Украина отменила запланированное ранее заседание венгерско-украинского экономического комитета в Будапеште. Глава МИД Венгрии Петр Сийярто в свою очередь заявил о вмешательстве Киева во внутренние дела своей страны.

Также Украина передала Еврокомиссии свои претензии к Венгрии касательно контракта с "Газпромом".

1 октября 2021 года "Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину. Но 3 октября транспортировку природного газа в Венгрию через Украину возобновили.