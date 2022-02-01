Силовики пришли с обысками на предприятия Ахметова и Новинского (фото)

Правоохранители утверждают, что предприятия нанесли государству ущерба на почти 18 млрд гривен. А в компании пожаловались, что силовики изъяли компьютеры и давили на сотрудников.

На горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге, принадлежащих бизнесменам Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому, проводятся "внезапные следственные действия". Об этом говорится в пресс-службе группы "Метинвест" 1 февраля.

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В компании заявляют, что силовики давят на бизнес, а действия Службы безопасности Украины (СБУ), Бюро экономической безопасности (БЭБ) и прокуратуры сопровождаются нарушениями.

Отмечается, что правоохранители без каких-либо правовых оснований изымают компьютеры, давят на сотрудников предприятия, из-за чего частично парализована работа предприятий.

[ + – ] обыски на предприятиях

[ + – ] обыски на предприятиях

Еще в сообщении пресс-службы указано, что правоохранительные органы присвоили себе функцию налоговой службы, чтобы в обход закона установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса.

При этом в "Метинвесте" добавили, что за прошлый год группа перечислила в бюджеты всех уровней Украины около 53 млрд грн налогов и сборов — этот показатель превышает в 2,4 раза цифру за 2020 год.

Что говорят силовики?

В то же время в пресс-службе БЭБ информируют, что предприятия занижали рентную плату за пользование недрами с 2018 по 2020 год, из-за чего государству был нанесен ущерб в размере почти 18 млрд гривен.

Детективы БЭБ проводят обыски в административных зданиях компаний. Проходит обзор месторождений и производственных мощностей по переработке полезных ископаемых. Проводятся экспертизы.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 УКУ по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов должностными лицами четырех предприятий, подтверждаемых соответствующими выводами аналитических исследований, проведенных Государственной налоговой службой Украины.

Напомним, ранее Государственная экологическая служба провела проверку на предприятии холдинга "Метинвест", чтобы выяснить, как предприятие выполняет меры по уменьшению загрязняющих веществ в шахтных водах.

В 2020 году горно-металлургическая группа "Метинвест" заплатила 10 млн гривен компенсации за экологический ущерб.