Шмыгаль внезапно поручил проверить горно-обогатительный комбинат Ахметова в Кривом Роге

Специалисты Госэкоинспекции проверят, как предприятие выполняет меры по уменьшению загрязняющих веществ в шахтных водах.

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) сегодня начала внеплановую проверку ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (ЦГОК), которое входит в холдинг "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова. Об этом сообщила пресс-служба инспекции.

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Предприятие находится в Кривом Роге. Проверять его стали по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Специалисты ГЭИ обратят внимание на выполнение мер по уменьшению количества загрязняющих веществ в шахтных водах перед попаданием их в пруд-накопитель "Балка Свистунова".

ЦГОК и "Метинвест" пока не комментировали начало проверки, которую назначили по поручению премьера.

Фокус отправил в "Метинвест" запрос с просьбой объяснить ситуацию, но на момент публикации новости ответа не получил.

Центральный ГОК в Кривом Роге добывает и производит железорудный концентрат и окатыши – сырье для металлургической промышленности. В составе предприятия – 3 карьера и шахта. Почти весь объем продукции идет на экспорт. Общие запасы сырья Центрального ГОКа – примерно 463 млн тонн магнетитовых кварцитов.

Напомним, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила об "активизации" расследования по более 200 уголовным производствам, в которых фигурируют компании и лица, связанные с "владельцем нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики". Речь может идти об Ахметове.

Президента Украины Владимир Зеленский говорил, что Ахметова пытались втянуть в попытку госпереворота, который анонсировали на 1-2 декабря. Ахметов назвал заявление Владимира Зеленского о перевороте в Украине "сплошной ложью" и возмутился, что президент распространяет эту информацию.

Такими заявлениями Зеленский в первый день обвалил стоимость облигаций компаний бизнесмена.