"Не называю мятежником". Венедиктова поднимет дела против соратников "угольного бизнесмена"

Генпрокурор пообещала активизировать 200 уголовных производств, где предположительно замешаны интересы Рината Ахметова, имя которого глава ОГПУ прямо не назвала.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила об "активизации" расследования более 200 уголовных производств, которые касаются компаний и лиц "с орбиты влиятельного человека", владеющего "несколькими телеканалами". Об этом она написала в своем Facebook в четверг, 2 декабря.

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По словам Венедиктовой, Офис генпрокурора не должен "отсиживаться" во время общественного и политического "шторма", поэтому она "имеет право активизировать расследование" уголовных производств, которые касаются компаний и людей с орбиты "владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики". Целью этих действий генеральный прокурор называет проверку "целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней". В то же время она подчеркнула, что "никого не называет мятежником, олигархом или правонарушителем".

Офис генпрокурора пришел к выводу, что речь идет о более чем 200 уголовных производствах, однако Венедиктова выразила уверенность, "что их больше".

"Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики с орбиты этого влиятельного человека. Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен", — написала Венедиктова, добавив, что она лично войдет в группу прокуроров по резонансным делам.

В своей публикации генпрокурор не уточнила, кого из "влиятельных людей", связанных, в частности, с угольной промышленностью и энергетикой, она имеет в виду — вероятно, речь идет о самом состоятельном бизнесмене Украины по версии Forbes, владельце СКМ, Ринате Ахметове. В состав его холдинга входит энергетическая компания ДТЭК, а также горно-металлургическое предприятие "Метинвест". Помимо этого бизнесмену принадлежат телеканалы "Украина 24", "Украина", "Футбол 1/2/3" и другие.

Фокус направил запрос в Офис генерального прокурора, чтобы выяснить, о каком бизнесмене идет речь в посте Венедиктовой.

Напомним, в ходе пресс-марафона 26 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что руководство страны получило аудиозапись разговора "представителей России и Украины" о государственном перевороте 1-2 декабря. Неизвестные, по словам главы государства, обсуждали участие Рината Ахметова в подготовке захвата власти. Бизнесмен в ответ сказал, что эти слова "сплошная ложь".

Также мы писали, что народные депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа" отказались приходить на эфиры телеканалов, связанных с Ахметовым. Политики назвали эти вещатели "откровенно пропагандистскими".