Шмигаль раптово доручив перевірити гірничо-збагачувальний комбінат Ахметова в Кривому Розі

Фахівці Держекоінспекції перевірять, як підприємство вживає заходів щодо зменшення забруднюючих речовин у шахтних водах.

Державна екологічна інспекція (ДЕІ) сьогодні розпочала позапланову перевірку ПрАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (ЦГЗК), яке входить до холдингу "Метінвест" українського бізнесмена Ріната Ахметова. Про це повідомила прессслужба інспекції.

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Підприємство розташоване в Кривому Розі. Перевіряти його стали за дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Фахівці ДЕІ звернуть увагу на виконання заходів щодо зменшення кількості забруднюючих речовин у шахтних водах перед попаданням їх у ставок-накопичувач "Балка Свістунова".

ЦГЗК та "Метінвест" поки не коментували початок перевірки, яку призначили за дорученням прем'єра.

Фокус відправив до "Метінвесту" запит із проханням пояснити ситуацію, але на момент публікації новини відповіді не отримав.

Центральний ГЗК в Кривому Розі видобуває та виробляє залізорудний концентрат і котуни – сировину для металургійної промисловості. У складі підприємства – 3 кар'єри та шахта. Майже весь обсяг продукції йде на експорт. Загальні запаси сировини Центрального ГЗК – приблизно 463 млн тонн магнетитових кварцитів.

Нагадаємо, що генпрокурорка України Ірина Венедіктова заявила про "активізацію" розслідування за більш ніж 200 кримінальними провадженнями, у яких фігурують компанії й особи, пов'язані з "власником кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики". Йдеться про Ахметова.

Президента України Володимир Зеленський говорив, що Ахметова намагалися втягнути в спробу держперевороту, який анонсували на 1-2 грудня. Ахметов назвав заяву Володимира Зеленського про переворот в Україні "суцільною брехнею" й обурився, що президент поширює цю інформацію.

Такими заявами Зеленський першого дня обвалив вартість облігацій компаній бізнесмена.