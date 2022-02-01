Силовики прийшли з обшуками на підприємства Ахметова та Новинського (фото)

"Метінвесту" силовики пояснили, що обшуки пов'язані із податковими порушеннями.

На гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі, що належать бізнесменам Рінату Ахметову та Вадиму Новинському, проводяться "раптові слідчі дії". Про це йдеться у пресслужбі групи "Метінвест" 1 лютого.

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У компанії заявляють, що силовики тиснуть на бізнес, а дії Служби безпеки України (СБУ), Бюро економічної безпеки (БЕБ) та прокуратури супроводжуються порушеннями.

Зазначається, що правоохоронці без будь-яких правових підстав вилучають комп'ютери, тиснуть на працівників підприємства, через що частково паралізовано роботу підприємств.

[ + – ] обшуки на підприємствах

[ + – ] обшуки на підприємствах

Ще у повідомленні пресслужби вказано, що правоохоронні органи привласнили собі функцію податкової служби, щоб, оминаючи закон, встановити додаткові податкові зобов'язання для бізнесу.

При цьому в "Метінвесті" додали, що за минулий рік група перерахувала до бюджетів усіх рівнів України близько 53 млрд грн податків та зборів — цей показник перевищує у 2,4 рази цифру за 2020 рік.

Що кажуть силовики?

Водночас, у пресслужбі БЕБ інформують, що підприємства занижували рентну плату за користування надрами з 2018 по 2020 рік, через що державі було завдано збитків у розмірі 18 млрд гривень.

Детективи БЕБ проводять обшуки в адміністративних будинках компаній. Відбувається огляд родовищ та виробничих потужностей з переробки з корисними копалинами. Проводяться експертизи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 ККУ за фактами умисного ухилення від сплати податків посадовими особами чотирьох підприємств, що підтверджуються відповідними висновками аналітичних досліджень, проведених Державною податковою службою України.

Нагадаємо, раніше Державна екологічна служба провела перевірку на підприємстві холдингу "Метінвест", щоб з'ясувати, як підприємство виконує заходи щодо зменшення забруднювальних речовин у шахтних водах.

2020 року гірничо-металургійна група "Метінвест" заплатила 10 млн гривень компенсації за екологічні збитки.