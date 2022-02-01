Олигархи РФ с начала 2022 года потеряли почти $18 млрд, — Bloomberg

Больше всех "обеднел" близкий соратник Владимира Путина Геннадий Тимченко. За месяц он потерял $2,53 млрд

C начала 2022 года 25 богатейших людей России потеряли $17,8 млрд долларов. Причина этому — падение российских фондовых рынков из-за угрозы нового вторжения РФ в Украину и введения очередных антироссийских санкций. Такие данные публикует Bloomberg Billionaires Index.

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Больше всех из российских олигархов денег потерял близкий друг Владимира Путина Геннадий Тимченко. С начала года его капиталы просели на $2,53 млрд. Сейчас его состояние оценивают почти в $20 млрд. Второй по убыткам — Алексей Мордашов — минус $1,67 млрд (состояние сейчас $27.2 млрд). На третьем месте — богатейший россиянин Леонид Михельсон, который "обеднел" на $1,65 млрд (сейчас $30,8 млрд).

В числе других наиболее пострадавших российских "толстосумов" от падения фондовых рынков:

Владимир Лисин — минус $1,18 млрд.

Виктор Рашников — $1,09 млрд.

Роман Абрамович — $1,08 млрд.

Сенатор РФ Сулейман Керимов — минус $1,08 млрд.

Другие российские олигархи потеряли меньше миллиарда долларов.

Стоит отметить, что из-за угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину, западные лидеры намереваются ввести санкции против российских миллиардеров, которые входят в ближайшее окружения президента РФ. Среди прочего, под санкции может попасть имущество "друзей Путина" в Лондоне.

Как ранее писал Фокус, американские власти выражают беспокойство из-за того, что "грязные деньги" российских олигархов безнаказанно и в огромных количествах оседают в Великобритании. По мнению Госдепа США, это может свести на нет возможные санкции против самого Владимира Путина.

Напомним, из-за агрессивной политики РФ против Украины, с конца 2021 года 74 российских миллиардера потеряли почти $30 млрд. По данным Forbes, январь 2022 года стал одним из худших для фондового рынка РФ за последние два года. После заявления МИД России 13 января о проблемах в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности индекс Московской биржи опустился более чем на 2%. 18 января он упал на 6,5%.