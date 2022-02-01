Олігархи РФ з початку 2022 року втратили майже $18 млрд, — Bloomberg

Найбільше "збіднів" близький соратник Володимира Путіна Геннадій Тимченко. За місяць він втратив $2,53 млрд.

З початку 2022 року 25 найбагатших людей Росії втратили $17,8 млрд. доларів. Причина цього — падіння російських фондових ринків через загрозу нового вторгнення РФ в Україну та запровадження чергових антиросійських санкцій. Такі дані публікує Bloomberg Billionaires Index.

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Найбільше з російських олігархів грошей втратив близький друг Володимира Путіна Геннадій Тимченко. З початку року його капітали просіли на $2,53 млрд. Наразі його статки оцінюють майже в $20 млрд. Другий зі збитків — Олексій Мордашов — мінус $1,67 млрд (стан зараз $27.2 млрд). На третьому місці — найбагатший росіянин Леонід Міхельсон, який "збіднів" на $1,65 млрд (зараз $30,8 млрд).

Серед інших найбільш постраждалих російських "товстосумів" від падіння фондових ринків:

Володимир Лисин — мінус $1,18 млрд.

Віктор Рашніков — $1,09 млрд.

Роман Абрамович — $1,08 млрд.

Сенатор РФ Сулейман Керімов — мінус $1,08 млрд.

Інші російські олігархи втратили менше мільярда доларів.

Варто зазначити, що через загрозу повномасштабного вторгнення РФ в Україну, західні лідери мають намір запровадити санкції проти російських мільярдерів, які входять до найближчого оточення президента РФ. Серед іншого, під санкції може потрапити майно "друзів Путіна" в Лондоні.

Як раніше писав Фокус, американська влада висловлює занепокоєння через те, що "брудні гроші" російських олігархів безкарно і у величезних кількостях осідають у Великій Британії. На думку Держдепу США, це може звести нанівець можливі санкції проти самого Володимира Путіна.

Нагадаємо, через агресивну політику РФ проти України, з кінця 2021 року 74 російські мільярдери втратили майже $30 млрд. За даними Forbes, січень 2022 року став одним із найгірших для фондового ринку РФ за останні два роки. Після заяви МЗС Росії 13 січня щодо проблем у переговорах з НАТО щодо гарантій безпеки індекс Московської біржі опустився більше ніж на 2%. 18 січня він упав на 6,5%.