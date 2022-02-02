"Благодаря союзникам": Зеленский заявил о стабилизации гривны (видео)

По словам главы государства, сейчас идет укрепление нацвалюты, несмотря на информационную панику. А ситуация на рынках стабильная.

Гривна в Украине на сегодняшний день стабилизировалась, риски на рынке отсутствуют. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 2 февраля, на совместном брифинге с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте, который транслировал Офис президента в Facebook.

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"Касательно гривны, я считаю, что на сегодня мы ситуацию удержали, несмотря на ту информационную панику. Мы делали много разных шагов, стабилизировали гривну и успокоили рынки. На сегодняшний день ответственно могу это констатировать: идет укрепление нацвалюты", — сказал глава государства.

По словам Зеленского, значительное влияние на стабилизацию украинской нацвалюты имели действия европейских стран-союзников, которые открывали Украине фингарантии, что давало сигнал рынкам и инвесторам о том, что Европа верит в нашу страну, верит в ее рынок, и не нужно выводить деньги.

Последние визиты европейских лидеров также снизили риски валютного рынка Украины, подчеркнул Зеленский.

"Я не вижу рисков, мы говорили с Национальным банком, мы понимаем, что будет завтра, на сегодня мы понимаем, что ситуация стабильная", — резюмировал он.

Отметим, что сегодня НБУ укрепил официальный курс гривны к доллару на 14 копеек, установив его на уровне 28,32 гривны.

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Напомним, вчера во время выступления в Верховной Раде президент Зеленский заявил, что экономика Украины в условиях пандемии коронавируса и угрозы российского вторжения стабилизируется, а запасов газа и угля хватит для прохождения отопительного сезона.

По словам президента, гривна по отношению к доллару "чувствует себя лучше", а план поступления средств в бюджет в январе был перевыполнен на 7 млрд.

Ранее, 28 января, Зеленский призвал Запад не нагнетать ситуацию вокруг Украины, потому что это наносит ущерб экономике страны. Президент также сказал, что на сегодняшний день он не видит угрозы новой эскалации со стороны России.