"Завдяки союзникам": Зеленський заявив про стабілізацію гривні (відео)

За словами глави держави, наразі триває зміцнення нацвалюти, попри інформаційну паніку. А ситуація на ринках є стабільною.

Гривня в Україні на сьогодні стабілізувалася, ризиків на ринку немає. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у середу, 2 лютого, на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте, який транслював Офіс президента у Facebook.

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"Щодо гривні, я вважаю, що на сьогодні ми ситуацію втримали, незважаючи на ту інформаційну паніку. Ми робили багато різних кроків, стабілізували гривню та заспокоїли ринки. На сьогодні відповідально можу це констатувати: йде зміцнення нацвалюти", — сказав глава держави.

За словами Зеленського, значний вплив на стабілізацію української нацвалюти мали дії європейських країн-союзників, які відкривали Україні фінгарантії, що давало сигнал ринкам та інвесторам про те, що Європа вірить у нашу країну, вірить у її ринок і не потрібно виводити гроші.

Останні візити європейських лідерів також знизили ризики валютного ринку України, наголосив Зеленський.

"Я не бачу ризиків, ми говорили з Національним банком, ми розуміємо, що буде завтра, на сьогодні ми розуміємо, що ситуація є стабільною", — резюмував він.

Зазначимо, що сьогодні НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на рівні 28,32 гривні.

[ + – ] Зеленський заявив про стабілізацію гривні. Дивитися з 11:17

Нагадаємо, вчора під час виступу у Верховній Раді президент Зеленський заявив, що економіка України в умовах пандемії коронавірусу та загрози російського вторгнення стабілізується, а запасів газу та вугілля вистачить для проходження опалювального сезону.

За словами президента, гривня по відношенню до долара "почується краще", а план надходження коштів до бюджету в січні був перевиконаний на 7 млрд.

Раніше, 28 січня, Зеленський закликав Захід не нагнітати ситуацію навколо України, бо це завдає шкоди економіці країни. Президент також сказав, що сьогодні він не бачить загрози нової ескалації з боку Росії.