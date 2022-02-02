Россия остановила прокачку газа по газопроводу "Ямал-Европа"

Западные страны утверждают, что РФ сокращением поставок газа и ростом цены на него давит на Германию, чтобы та одобрила строительство "Северного потока-2".

Поставки природного газа между Польшей и Германией по российскому газопроводу "Ямал-Европа" прекратились в среду, 2 февраля. Эту информацию показали данные немецкого сетевого оператора Gascade, передает Reuters.

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Издание отмечает, что Запад обвинил Россию в преднамеренном сокрытии газа и доведении цен до рекордных уровней и добавляет, что причина — давление на Германию, чтобы страна одобрила строительство газопровода "Северный поток-2". Но в РФ опровергают эти утверждения.

Газ по Ямальскому газопроводу, который обычно идет на запад в Германию, с 21 декабря работает в реверсном режиме, направляясь на восток в Польшу.

Ожидалось, что он вернется к своему обычному режиму экспорта на запад после того, как Газпром забронировал транзитные мощности на восемь часов, начиная вечером 1 февраля.

Но после примерно часового западного потока утром 2 февраля сайт компании Gascade показал, что трубопровод остановлен в обоих направлениях.

Ямальский газопровод обычно составляет около шестой части годового экспорта российского газа в Европу и Турцию.

Высокие цены препятствуют закупкам спотовых объемов газа из России, и покупатели прибегают к использованию хранящегося в Европе газа, из-за чего уровень запасов в хранилищах упал ниже среднего за пять лет.

Заявки на поставку газа в Словакию из Украины через пограничный пункт Велке Капушаны, еще один крупный маршрут поставок российского газа в Европу, снизились 2 февраля после того, как днем ранее достигли самого высокого уровня за 2022 год.

Напомним, согласно прогнозам специалистов в области энергетики, спрос на газ в Европе в 2022 году снизится, так как странам будет более интересен уголь из-за высоких цен на голубое топливо.

Как ранее писал Фокус, мировые цены на нефть растут из-за угрозы полномасштабной войны между РФ и Украиной.