Росія зупинила прокачування газу газопроводом "Ямал-Європа"

Західні країни стверджують, що РФ скороченням поставок газу та зростанням ціни на нього тисне на Німеччину, щоб та схвалила будівництво "Північного потоку-2".

Постачання природного газу між Польщею та Німеччиною російським газопроводом "Ямал-Європа" припинилося в середу, 2 лютого. Цю інформацію показали дані німецького мережевого оператора Gascade, повідомляє Reuters.

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Видання зазначає, що Захід звинуватив Росію в навмисному приховуванні газу та доведенні цін до рекордних рівнів і додає, що причина — тиск на Німеччину, щоб країна схвалила будівництво газопроводу "Північний потік-2". Але в РФ спростовують ці твердження.

Газ Ямальським газопроводом, який зазвичай йде на захід до Німеччини, з 21 грудня працює в реверсному режимі, прямуючи на схід до Польщі.

Очікувалося, що він повернеться до свого звичайного режиму експорту на захід після того, як Газпром забронював транзитні потужності на вісім годин, починаючи увечері 1 лютого.

Але після приблизно годинного західного потоку вранці 2 лютого сайт компанії Gascade показав, що трубопровід зупинено в обох напрямках.

Ямальський газопровід зазвичай становить близько шостої частини річного експорту російського газу до Європи та Туреччини.

Високі ціни перешкоджають закупівлям спотових обсягів газу з Росії, і покупці вдаються до використання газу, що зберігається в Європі, через що рівень запасів у сховищах впав нижче середнього за п'ять років.

Заявки на постачання газу до Словаччини з України через прикордонний пункт Вельке Капушани, ще один великий маршрут постачання російського газу до Європи, знизилися 2 лютого після того, як днем раніше досягли найвищого рівня за 2022 рік.

Нагадаємо, згідно з прогнозами фахівців у галузі енергетики, попит на газ у Європі у 2022 році знизиться, оскільки країнам буде цікавіше вугілля через високі ціни на блакитне паливо.

Як раніше писав Фокус, світові ціни на нафту зростають через загрозу повномасштабної війни між РФ та Україною.