Пять стран вложат 1,3 млрд грн в развитие Донбасса

На фоне роста новой угрозы со стороны РФ, страны-партнеры увеличивают военную, экономическую и техническую помощь Украине.

Послы Великобритании, Швеции, Канады, Швейцарии и поверенная в делах США подписали меморандум о создании партнерского фонда "За сильную Украину". Стартовый размер фонда — 35 млн фунтов стерлингов (1,3 млрд грн), сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Фонд будет долгосрочно поддерживать громады, которые пострадали от вооруженной агрессии России. Первая фаза реализации программы будет действовать до марта 2024 года:

"Мы понимаем, насколько неоходимо именно сейчас реализовать этот проект. Это важно для всех украинцев — знать и верить, что мы не одни и стоим плечом к плечу", — рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Посол Мелинда Симмонс отметила, что Великобритания сделает свой первый взнос в размере 11,5 млн фунтов стерлингов в течение трех лет. Поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала, что Штаты намерены увеличить свой вклад в фонд с 5 млн до 10 млн долларов. Посол Лариса Галадза акцентировала, что Канада намерена предоставить в фонд от 10 млн до 15 млн канадских долларов, чтобы сдержать эскалацию.

Предварительно уже утвержден ряд проектов, которые направлены на поддержку наиболее уязвимых громад, усиление гражданско-военного сотрудничества и улучшение энергоэффективности в Луганской и Донецкой областях. В долгосрочной перспективе Фонд будет работать над оптимизацией государственных услуг, поддерживая реинтеграцию временно оккупированных территорий.

Работой фонда будет руководить международная консалтинговая компания Chemonics International, которая в Украине уже занимается рядом проектов, финансируемых американским агентством USAID.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Канада планирует выделить Украине дополнительные 40 млн долларов. Кроме того, канадские военные будут давать советы и консультировать украинские военные силы.