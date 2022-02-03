Пять стран вложат 1,3 млрд грн в развитие Донбасса
На фоне роста новой угрозы со стороны РФ, страны-партнеры увеличивают военную, экономическую и техническую помощь Украине.
Послы Великобритании, Швеции, Канады, Швейцарии и поверенная в делах США подписали меморандум о создании партнерского фонда "За сильную Украину". Стартовый размер фонда — 35 млн фунтов стерлингов (1,3 млрд грн), сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Фонд будет долгосрочно поддерживать громады, которые пострадали от вооруженной агрессии России. Первая фаза реализации программы будет действовать до марта 2024 года:
"Мы понимаем, насколько неоходимо именно сейчас реализовать этот проект. Это важно для всех украинцев — знать и верить, что мы не одни и стоим плечом к плечу", — рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Посол Мелинда Симмонс отметила, что Великобритания сделает свой первый взнос в размере 11,5 млн фунтов стерлингов в течение трех лет. Поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала, что Штаты намерены увеличить свой вклад в фонд с 5 млн до 10 млн долларов. Посол Лариса Галадза акцентировала, что Канада намерена предоставить в фонд от 10 млн до 15 млн канадских долларов, чтобы сдержать эскалацию.
Предварительно уже утвержден ряд проектов, которые направлены на поддержку наиболее уязвимых громад, усиление гражданско-военного сотрудничества и улучшение энергоэффективности в Луганской и Донецкой областях. В долгосрочной перспективе Фонд будет работать над оптимизацией государственных услуг, поддерживая реинтеграцию временно оккупированных территорий.
Работой фонда будет руководить международная консалтинговая компания Chemonics International, которая в Украине уже занимается рядом проектов, финансируемых американским агентством USAID.
Напомним, ранее Фокус писал о том, что Канада планирует выделить Украине дополнительные 40 млн долларов. Кроме того, канадские военные будут давать советы и консультировать украинские военные силы.