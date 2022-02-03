П'ять країн вкладуть 1,3 млрд грн у розвиток Донбасу

На тлі зростання нової загрози з боку РФ країни-партнери збільшують військову, економічну та технічну допомогу Україні.

Посли Великобританії, Швеції, Канади, Швейцарії та повірена у справах США підписали меморандум щодо створення партнерського фонду "За сильну Україну". Стартовий розмір фонду — 35 млн фунтів стерлінгів (1,3 млрд грн), повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Фонд довгостроково підтримуватиме громади, які постраждали від збройної агресії Росії. Перша фаза реалізації програми діятиме до березня 2024 року:

"Ми розуміємо, наскільки необхідно саме зараз реалізувати цей проект. Це важливо для всіх українців — знати і вірити, що ми не одні й стоїмо пліч-о-пліч", — розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Посол Мелінда Сіммонс зазначила, що Великобританія зробить свій перший внесок у розмірі 11,5 млн. фунтів стерлінгів протягом трьох років. Повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла, що Штати мають намір збільшити свій внесок у фонд із 5 млн. до 10 млн. доларів. Посол Лариса Ґаладза наголосила, що Канада має намір надати у фонд від 10 млн до 15 млн канадських доларів, щоб стримати ескалацію.

Попередньо вже затверджено низку проєктів, які спрямовані на підтримку найуразливіших громад, посилення цивільно-військового співробітництва та покращення енергоефективності у Луганській та Донецькій областях. У довгостроковій перспективі Фонд працюватиме над оптимізацією державних послуг, підтримуючи реінтеграцію тимчасово окупованих територій.

Роботою фонду керуватиме міжнародна консалтингова компанія Chemonics International, яка в Україні вже займається низкою проєктів, що фінансуються американським агентством USAID.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Канада планує виділити Україні додаткові 40 млн. доларів. Крім того, канадські військові даватимуть поради та консультуватимуть українські військові сили.