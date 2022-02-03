Кредиты, штрафы и коммуналка: долги украинцев за прошлый год выросли на 30% (инфографика)

Общий долг украинцев по коммуналке по состоянию на 1 декабря 2021 года составил 72,7 млрд гривен. Из этой суммы 40,2% приходится на поставку и распределение газа.

За прошлый год численность долгов украинцев выросла почти на 1,5 млн, а их суммарное количество увеличилось на 29%. Об этом свидетельствуют данные из Единого реестра должников (ЕРБ), сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

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Наибольшее количество долгов — более 500 тысяч — это долги физических лиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями. Следующей в списке идет задолженность населения по оплате коммунальных услуг – еще 140 тысяч долгов за прошлый год.

Также весомую часть составляют долги по делам об административных правонарушениях – за 2021 год их добавилось еще 285 тысяч.

Наибольшие категории по количественному показателю: задолженность перед банками, компаниями и организациями – 1 761 749 долгов (27% от общего числа задолженностей), взыскание средств в пользу государства – 1 629 505 долгов (25%), а также штрафы за нарушение ПДД – 1 327 440 долгов (20%).

Отмечается, что внесенные в реестр должники могут быть ограничены в некоторых действиях:

запрет на выезд из страны;

блокирование денег на счетах в банках и запрет открывать новые счета;

запрет на продажу и покупку авто и недвижимости; взыскание задолженности по всем официальным доходам.

Ранее Фокус объяснял, как украинским должникам по коммуналке будут арестовывать счета в банках.

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