Кредити, штрафи та комуналка: борги українців за минулий рік зросли на 30% (інфографіка)

Загальний борг українців з комуналки станом на 1 грудня 2021 року становить 72,7 млрд гривень. З цієї суми 40,2% припадає на постачання та розподіл газу.

За минулий рік чисельність боргів українців зросла майже на 1,5 млн, а їхня сумарна кількість збільшилася на 29%. Про це свідчать дані з Єдиного реєстру боржників, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Найбільша кількість боргів – понад 500 тисяч – це борги фізичних осіб за кредитами, а також перед компаніями та організаціями. Наступною у списку йде заборгованість населення щодо оплати комунальних послуг – ще 140 тисяч боргів за минулий рік.

Також вагому частину становлять борги у справах про адміністративні правопорушення – за 2021 рік їх додалося ще 285 тисяч.

Найбільші категорії за кількісним показником: заборгованість перед банками, компаніями та організаціями – 1 761 749 боргів (27% від загальної кількості заборгованостей), стягнення коштів на користь держави – 1 629 505 боргів (25%), а також штрафи за порушення правил дорожнього руху – 1 327 440 боргів (20%).

Зазначається, що внесені до Реєстру боржники можуть бути обмежені в деяких діях:

заборона на виїзд із країни;

блокування грошей на рахунках у банках та заборона відкривати нові рахунки;

заборона на продаж та купівлю авто та нерухомості; стягнення заборгованості за всіма офіційними доходами.

Раніше Фокус пояснював, як українським боржникам з комуналки заарештовуватимуть рахунки в банках.

Ще повідомлялося, які права та заборони мають колектори стосовно боржників згідно з новим законом.