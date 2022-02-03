Мировые цены на продовольствие установили 11-летний рекорд, — ООН

Среди основных причин высоких цен на продовольствие — пандемия, большой спрос, низкое предложение и цены на нефть.

В январе 2022 года мировые цены на продовольствие достигли рекордного показателя с апреля 2011 года. Больше всего в мире подорожало растительное масло и молочные продукты. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).

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Индекс продовольственных цен в январе составил 135,7 пункта, что на 1,1% выше, чем в декабре 2021 года.

Больше всего выросли цены на растительные масла — 4,2%, что является историческим максимумом. Такой рост в FAO объясняют большим спросом на пальмовое масло и низкими объемами его производства в ключевых странах-производителях.

На рост цен также повлиял и большой спрос на соевое, рапсовое и подсолнечное масла и сокращение его производства. Высокие цены на нефть также повлияли на котировки.

Цены на молочную продукцию в январе увеличились на 2,4%. Этот показатель в мире стабильно растет уже 5 месяцев подряд. Наибольший рост продемонстрировали цены на сухое обезжиренное молоко и сливочное масло.

"Это объясняется напряженной обстановкой на мировых рынках, сложившейся в результате сокращения экспортного предложения, особенно в Западной Европе, где наблюдается уменьшение объемов производства молока в некоторых крупных странах-производителях и снижение уровня запасов", — сказано в отчете.

Пандемия также влияет на рост цен на молочную продукцию: из-за карантинных мер и заболеваемости наблюдается дефицит рабочей силы. Это затягивает переработку и транспортировку молока.

Цены на мясо и зерновые выросли незначительно, а сахар даже стал дешевле на 3.1%. Падение цен на сахар эксперты объясняют активным сбором урожая в основных странах-производителях.

Как это касается Украины?

Стоит отметить, Украина — мировой лидер по производству и экспорту подсолнечного масла в мире. Этот товар является важным источником поступления иностранной валюты в страну. Согласно данным ассоциации производителей растительного масла "Укроліяпром", доля подсолнечного масла в украинском экспорте продовольствия в 2021 году составила 65,8% (9,4% во всем экспорте страны). В прошлом году Украина продала подсолнечного масла на $6,38 млрд.

Но лидерские позиции Украины на этом рынке не делают дешевым подсолнечное масло в Украине. Цены на этот товар в наших магазинах идут вверх вслед за мировыми. В 2021 году подсолнечное масло в Украине подорожало почти на 50%.

Напомним, в январе 2022 года Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование на социально важные продукты.

Теперь государство будет регулировать цены на такие продукты: