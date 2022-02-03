Світові ціни на продовольство встановили 11-річний рекорд — ООН

Серед основних причин високих цін на продовольство — пандемія, великий попит, низька пропозиція і ціни на нафту.

У січні 2022 року світові ціни на продовольство досягли рекордного показника з квітня 2011 року. Найбільше у світі подорожчала рослинна олія та молочні продукти. Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO).

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Індекс продовольчих цін у січні становив 135,7 пункту, що на 1,1% вище, ніж у грудні 2021 року.

Найбільше зросли ціни на олії — 4,2%, що є історичним максимумом. Таке зростання у FAO пояснюють великим попитом на пальмову олію та низькими обсягами її виробництва у ключових країнах-виробниках.

На зростання цін також вплинув і великий попит на соєву, рапсову та соняшникову олію та скорочення її виробництва. Високі ціни на нафту також вплинули на котирування.

Ціни на молочну продукцію у січні збільшились на 2,4%. Цей показник у світі стабільно зростає вже 5 місяців поспіль. Найбільше зростання продемонстрували ціни на сухе знежирене молоко та вершкове масло.

"Це пояснюється напруженою обстановкою на світових ринках, що склалася внаслідок скорочення експортної пропозиції, особливо в Західній Європі, де спостерігається зменшення обсягів виробництва молока в деяких великих країнах-виробниках та зниження рівня запасів", — йдеться у звіті.

Пандемія також впливає на зростання цін на молочну продукцію: через карантинні заходи та захворюваність спостерігається дефіцит робочої сили. Це затягує переробку та транспортування молока.

Ціни на м'ясо та зернові виросли незначно, а цукор навіть став дешевшим на 3.1%. Падіння цін на цукор експерти пояснюють активним збиранням урожаю в основних країнах-виробниках.

Як це стосується України?

Варто зазначити, що Україна — світовий лідер з виробництва та експорту соняшникової олії у світі. Цей товар є важливим джерелом надходження іноземної валюти до країни. Згідно з даними асоціації виробників олії "Укроліяпром", частка соняшникової олії в українському експорті продовольства у 2021 році становила 65,8% (9,4% у всьому експорті країни). Торік Україна продала соняшникову олію на $6,38 млрд.

Але лідерські позиції України на цьому ринку не роблять дешевою соняшникову олію в Україні. Ціни на цей товар у наших магазинах йдуть вгору за світовими. 2021 року соняшникова олія в Україні подорожчала майже на 50%.

Нагадаємо, у січні 2022 року Кабінет Міністрів України запровадив державне регулювання на соціально важливі продукти.

Тепер держава регулюватиме ціни на такі продукти: