На 20% за березень: кількість жертв серед цивільних в Україні збільшилася, — розвідка Британії

За даними аналітиків, у перший весняний місяць противник атакував щонайменше 20 об'єктів критичної інфраструктури. Також за цей період загинули 57 дітей.

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Російські окупанти продовжують атакувати мирні міста України, що в результаті призводить до збільшення кількості жертв. У звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 29 квітня розповіли, як збільшилися втрати в березні.

За даними Моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй (ООН), за перший весняний місяць 2024 року в Україні було вбито або поранено 604 мирних жителів. Сталося це внаслідок ворожих обстрілів.

"Це на 20% більше, ніж у попередньому місяці. Ці смерті пояснюються ракетними та авіаційними ударами по всій території України та посиленням бомбардувань на фронтах", — ідеться в повідомленні.

Окремо в британській розвідці додали, що почастішали також скоординовані удари противника по критично важливих об'єктах України. Щонайменше 20 об'єктів інфраструктури було пошкоджено в березні поточного року.

Серед загиблих також зареєстровано щонайменше 57 дітей, що таке свідчить про збільшення трагічної статистики. Ця кількість практично вдвічі більша, ніж фіксувалася в лютому.

"Загалом із 24 лютого 2022 року в Україні (включно з підконтрольними Україні та Росії територіями) загинуло 31 366 цивільних осіб: 10 810 убитих і 20 556 поранених. Ці цифри свідчать про величезну вартість життя, якої зазнала внаслідок незаконного вторгнення Росії в Україну", — підсумували в Міноборони Великої Британії.

У розвідці Великої Британії розповіли, як збільшилася кількість жертв серед мирних українців у березні Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 20 квітня в Офісі генерального прокурора заявили, що через російську агресію в Україні загинули щонайменше 545 дітей. Загалом уже 1843 українських дітей постраждали від військових дій росіян у нашій країні. Найбільше їх у Донецькій області.