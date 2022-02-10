За год курятина в Украине подорожала на 30%, говядина — на 35%, — Минфин

Из самых популярных видов мяса меньше всего подорожала свинина — лишь на 7%

Стоимость еды за последний год в Украине существенно повысилась. Об этом свидетельствуют данные Минфина, которой проанализировал цены в самых популярных украинских супермаркетах.

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Так, с февраля 2021 года курятина подорожала в среднем на 30%. К примеру, средняя цена по Украине 1 кг куриного бедра год назад составляла 74,45 грн, а филе — 94,66 грн. В 2022 году цены составили 101,45 грн и 122,27 грн соответственно (более 30%).

Сало подорожало в среднем на 24%: в прошлом году 1 кг домашнего сала стоил 125,58 грн, а соленого 145. 50 грн, цены февраля 2022 года — 159,60 грн. и 193.17 грн соответственно.

Цены на свинину повысились относительно умеренно— в среднем на 7%:

грудинка подорожала с 101,69 грн в феврале 2021 до 104,93 грн в феврале 2022;

лопатка: с 103,36 грн до 110.34 грн;

ошеек: с 132,20 грн до 148,86 грн;

шашлык: с 136,84 грн. до 151,98 грн.

А вот говядина подорожала за год в среднем на 35%:

гуляш: с 170.30грн до 250. 28 грн

говяжьи ребра: с 98.59 до 159.48 грн.

Молоко за год подорожало на 12% с 28.70 грн до 32.95 грн.

Цены на овощи изменились следующим образом:

лук: было 19,26 грн в 2021 году, стало 23,87 грн в 2022 году;

капуста молодая: 57,78 грн и 49,70 грн;

картофель: 12,04 грн и 11,90 грн;

морковь: 7,03 грн и 16,23 грн.

Цены на хлеб продолжают бить рекорды, достигнув 5-летнего максимума. Так, за год цена буханки в среднем подорожала на 22%. 500 грн нарезного хлеба в в феврале 2021 года стоила 18.90 грн, нінешняя цена — 24.33 грн, ржаной хлеб 25.94. Что касается пшеничного хлеба, то Минфин приводит данные только за этот год. Согласно им, за месяц буханка 650 г. за месяц подорожала на 3 гривны с 24.70 грн до 27.70 грн.

Как раннее сообщал Фокус, в январе 2022 года мировые цены на продовольствие достигли рекордного показателя с апреля 2011 года. Это обстоятельство, а также высокие темпы инфляции существенно влияют на подорожание продуктов в Украине.

Напомним, Украина вынуждена импортировать муку из Турции из-за дорогой цены на газ. Поэтому хлеб и мучные изделия в стране значительно подорожают.