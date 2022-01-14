Украина будет импортировать муку из Турции несмотря на рекордный урожай пшеницы

Подобная ситуация сложилась в отрасли из-за подорожания цены на газ и массового экспорта украинской пшеницы высокого качества.

Украине придется импортировать муку из Турции, а хлеб и мучные изделия в стране значительно подорожают. Об этом заявили в объединении предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром", сообщает "ТСН".

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Хлеб в Украине в этом году будут производить по упрощенной технологии, что отрицательно скажется на его качестве.

Такая ситуация в отрасли сложилась из-за подорожания газа для хлебозаводов и массового экспорта украинской пшеницы высокого качества. Отечественным производителям хлеба ее не хватает и они вынуждены закупать муку из украинской пшеницы за рубежом, в частности, в Турции.

А это вскоре приведет к подорожанию хлеба и мучных изделий на четверть.

Отметим, что 30 декабря 2021 года Кабмин внес хлебный батон в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, и обязал субъекты хозяйствования, которые его реализуют, заранее декларировать подорожание. Также этим решением правительство запретило устанавливать торговую наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон более 10%.

Также 12 января Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на ряд социально важных продуктов. Предельный уровень наценки ввели на муку, гречку, сахар, яйца, куриное мясо и другие продукты.

Напомним, что в прошлом году Украина собрала рекордный урожай почти всех культур. По информации Министерства аграрной политики и продовольствия, урожай достиг 44,8 млн. тонн с общей площади 10,2 млн. га, что стало самым большим показателем за всю историю страны. Пшеницы в 2021 году было намолочено 32,8 млн тонн, ячменя – 10,94 млн тонн, гороха – 0,57 млн тонн.

Ранее Фокус сообщал о еще одной проблеме хлебной отрасли в Украине. Глава "Укрхлебпрома" предупредил о возможности повторения в Украине казахстанского сценария.

Постановление Кабинета министров Украины об установлении льготных цен на поставку природного газа производителям продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость, не выполняется, что ставит хлебную отрасль страны на грань закрытия. Это приведет к перебоям с поставками хлеба в украинские магазины.