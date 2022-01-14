Україна імпортуватиме борошно з Туреччини незважаючи на рекордний урожай пшениці

Подібна ситуація склалася в галузі через подорожчання ціни на газ і масовий експорт української пшениці високої якості.

Україні доведеться імпортувати борошно з Туреччини, а хліб і борошняні вироби в країні значно подорожчають. Про це заявили в об'єднанні підприємств хлібопекарської промисловості "Укрхлібпром", повідомляє ТСН.

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Хліб в Україні цього року вироблятимуть за спрощеною технологією, що негативно позначиться на його якості.

Така ситуація в галузі склалася через подорожчання газу для хлібозаводів і масовий експорт української пшениці високої якості. Вітчизняним виробникам хліба її не вистачає, і вони змушені закуповувати борошно з української пшениці за кордоном, зокрема, у Туреччині.

А це незабаром призведе до подорожчання хліба та борошна на чверть.

Зазначимо, що 30 грудня 2021 року Кабмін вніс хлібний батон до переліку товарів, що мають суттєву соціальну значимість, та зобов'язав суб'єкти господарювання, які його реалізують, заздалегідь декларувати подорожчання. Також цим рішенням уряд заборонив встановлювати торгову націнку на хліб житньо-пшеничний і батон понад 10%.

Також 12 січня Кабінет Міністрів запровадив державне регулювання цін на низку соціально важливих продуктів. Граничний рівень націнки запровадили на борошно, гречку, цукор, яйця, куряче м'ясо й інші продукти.

Нагадаємо, що минулого року Україна зібрала рекордний урожай майже всіх культур. За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства, урожай досяг 44,8 млн тонн із загальної площі 10,2 млн га, що стало найбільшим показником за всю історію країни. Пшениці у 2021 році було намолочено 32,8 млн тонн, ячменю – 10,94 млн тонн, гороху – 0,57 млн тонн.

Раніше Фокус повідомляв про ще одну проблему хлібної галузі України. Глава "Укрхлібпрому" попередив про можливість повторення в Україні казахстанського сценарію.

Постанова Кабінету Міністрів України про встановлення пільгових цін на постачання природного газу виробникам продовольчих товарів, які мають суттєву соціальну значимість, не виконується, що ставить хлібну галузь країни на межу закриття. Це призведе до перебоїв із постачанням хліба до українських магазинів.