За рік курятина в Україні подорожчала на 30%, яловичина — на 35%, — Мінфін

Із найпопулярніших видів м'яса найменше подорожчала свинина — лише на 7%

Вартість їжі за останній рік в Україні суттєво підвищилася. Про це свідчать дані Мінфіну, який проаналізував ціни в найпопулярніших українських супермаркетах.

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Так, з лютого 2021 курятина подорожчала в середньому на 30%. Наприклад, середня ціна в Україні 1 кг курячого стегна рік тому становила 74,45 грн, а філе — 94,66 грн. У 2022 році ціни становили 101,45 грн та 122,27 грн відповідно (понад 30%).

Сало подорожчало в середньому на 24%: торік 1 кг домашнього сала коштував 125,58 грн, а солоного 145. 50 грн, ціни лютого 2022 року — 159,60 грн та 193.17 грн відповідно.

Ціни на свинину підвищилися відносно помірно — в середньому на 7%:

груднина подорожчала зі 101,69 грн у лютому 2021 до 104,93 грн у лютому 2022;

лопатка: із 103,36 грн до 110.34 грн;

нашийок: з 132,20 грн до 148,86 грн;

шашлик: із 136,84 грн до 151,98 грн.

А ось яловичина подорожчала за рік у середньому на 35%.

гуляш: з 170.30грн до 250. 28 грн

яловичі ребра: з 98.59 до 159.48 грн.

Молоко за рік подорожчало на 12% із 28.70 грн до 32.95 грн.

Ціни на овочі змінилися таким чином:

цибуля: було 19,26 грн у 2021 році, стало 23,87 грн у 2022 році;

капуста молода: 57,78 грн та 49,70 грн;

картопля: 12,04 грн та 11,90 грн;

морква: 7,03 грн та 16,23 грн.

Ціни на хліб продовжують бити рекорди, досягнувши 5-річного максимуму. Так, за рік ціна буханця в середньому подорожчала на 22%. 500 г нарізного хліба в лютому 2021 року коштувало 18.90 грн, нінішня ціна — 24.33 грн, житній хліб — 25.94. Щодо пшеничного хліба, то Мінфін наводить дані лише за цей рік. Відповідно до них, за місяць буханець 650 г за місяць подорожчав на 3 гривні з 24.70 грн до 27.70 грн.

Як раніше повідомляв Фокус, у січні 2022 року світові ціни на продовольство досягли рекордного показника з квітня 2011 року. Ця обставина, а також високі темпи інфляції, суттєво впливають на подорожчання продуктів в Україні.

Нагадаємо, Україна змушена імпортувати борошно з Туреччини через дорогу ціну на газ. Тому хліб та борошняні вироби в країні значно подорожчають.