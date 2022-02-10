"Индекс борща": стоимость продуктов за год выросла на треть

Капуста подорожала в четыре раза, свекла и морковь стали дороже вдвое.

Эксперты независимого аналитического центра BRDO подсчитали, что продукты, необходимые для приготовления классического борща, стали дороже ,в среднем, на 30%. Больше всего подорожали овощи, среди которых самой дорогостоящей оказалась белокочанная капуста, сообщается на сайте BRDO.

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В феврале прошлого года порция борща на четырех человек обошлась бы в 62,06 грн. Теперь за такие же продукты в таком же количестве придется выложить 80,92 грн.

Больше всего выросли цены на овощи. Так, по сравнению с февралем 2021 года более чем вдвое "взлетели" цены свеклы — с 7,69 до 17,05. Такая же ситуация с морковью, за которую раньше платили 7,01 грн, а теперь придется 16,22. Наиболее подорожала белокочанная капуста, стоимость которой поднялась почти в четыре раза — с 5,45 до 20,95.

[ + – ] Стоимость продуктов брощевого набора за год выросла на треть

Единственный овощ, цена которого выросла несущественно, – картофель, цена которого поднялась менее, чем на гривну. Также не сильно ударили по карману цены на свинину, поднявшиеся на 12,5 грн и сметану, цена которой выросла на 2 грн.

Стоит отметить, что, по подсчетам Минфина, за год цены на курятину в Украине поднялись на 30%, а говядина подорожала на 35%. Цены на хлеб продолжают бить рекорды, достигнув 5-летнего максимума. Так, за год цена буханки в среднем подорожала на 22%.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине подняли стоимость топлива для автомобилей. Его цена растет на фоне подорожания нефти марки Brent. Некоторые АЗС подняли стоимость бензина на 1,6 гривен за литр.