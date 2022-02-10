"Індекс борщу": вартість продуктів за рік зросла на третину

Капуста подорожчала вчетверо, буряк і морква стали дорожчими вдвічі.

Експерти незалежного аналітичного центру BRDO підрахували, що продукти, необхідні для приготування класичного борщу, стали дорожчими в середньому на 30%. Найбільше подорожчали овочі, серед яких найдорожчою виявилася білокачанна капуста, повідомляє сайт BRDO.

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У лютому минулого року порція борщу на чотирьох людей коштувала б 62,06 грн. Тепер за такі ж продукти в такій кількості доведеться викласти 80,92 грн.

Найбільше зросли ціни на городину. Так, порівняно з лютим 2021 року більш ніж удвічі "злетіли" ціни на буряки — з 7,69 до 17,05. Така сама ситуація з морквою, за яку раніше платили 7,01 грн, а тепер прийдеться 16,22. Найбільше подорожчала білокачанна капуста, вартість якої піднялася майже вчетверо — з 5,45 до 20,95.

[ + – ] Вартість продуктів брощового набору протягом року зросла на третину

Єдиний овоч, ціна якого виросла несуттєво, – картопля, ціна якої піднялася менш ніж на гривню. Також не сильно вдарили по кишені ціни на свинину, що піднялися на 12,5 грн, і сметану, ціна якої зросла на 2 грн.

За підрахунками Мінфіну, за рік ціни на курятину в Україні піднялися на 30%, а яловичина подорожчала на 35%. Ціни на хліб продовжують бити рекорди, досягнувши 5-річного максимуму. Так, за рік ціна буханця в середньому подорожчала на 22%.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні підвищили вартість палива для автомобілів. Його ціна зростає на тлі подорожчання нафти бренду Brent. Деякі АЗС підняли вартість бензину на 1,6 гривні за літр.