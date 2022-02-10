Украинские чиновники получают надбавку "за интенсивность" в неограниченном размере – исследование Фокуса

В результате отправленных запросов в январе стало известно, что некоторые чиновники получали премий и надбавок в размере 1720% и 1000% от суммы их оклада.

Чтобы выяснить уровень зарплат ТОП-чиновников, Фокус в январе 2022 года разослал соответствующие запросы в десятки госорганов. В ответ издание получило подробную информацию о размере и структуре вознаграждений.

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Например, в Госагентстве развития туризма (ГАРТ) Фокусу сообщили, что в декабре 2021 года главе ведомства Марьяне Олеськив начислили премий, надбавок и других выплат в размере около 1720% от ее оклада. То есть, при окладе 29,4 тыс. грн вознаграждение чиновницы за декабрь составило около 535 тыс. грн.

Другой пример: глава Госавиаслужбы Украины (ГАСУ) Александр Бильчук в декабре 2021 года получил надбавку "за интенсивность труда" в размере 1000% от должностного оклада. Суммарный заработок этого руководителя за месяц составил около 361 тыс. грн. Об этом также стало известно из ответа ведомства на запрос Фокуса. В обоих примерах не указали сумму после налогообложения в 19,5%.

Информацию о вознаграждениях ряда других госслужащих в Фокусе объединена под хештегом #ЗАРПЛАТА ЧИНОВНИКОВ

Прокомментировать ситуацию с зарплатами в госсекторе Фокус попросил Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС). Его глава Наталия Алюшина уточнила, что госслужащие, согласно закону "О государственной службе", могут получать надбавки за выслугу лет и ранг, выплаты за дополнительную нагрузку в связи с исполнением обязанностей временно отсутствующего коллеги или за счет экономии зарплатного фонда из-за наличия вакансий. А кроме этого — годовые, квартальные, месячные премии.

По словам Александра Стародубцева, серийного реформатора (Прозорро, НАГС, НАПК), надбавка "за выслугу лет" может достигать до 50% от оклада, а размер доплаты "за интенсивность" и вовсе не ограничен.

Подробнее о зарплатах чиновников и реформировании этой сфере читайте в статье Фокуса "Премии, надбавки, выплаты", которая опубликована в №6 (746) от 11 февраля 2022 года.